Голови збройних комітетів-республіканці Вікер та Роджерс закликали Трампа не скорочувати контингент у ФРН: Це неправильний сигнал Путіну
Голови комітетів зі збройних сил у Сенаті та Палаті представників США, республіканці Роджер Вікер і Майк Роджерс, розкритикували намір адміністрації скоротити військову присутність США на території Німеччини.
Про це йдеться у заяві двох законодавців, опублікованій пресслужбою Комітету з питань збройних сил Палати представників, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Вікер та Роджерс на боці ФРН
Вікер та Роджерс виступили на захист Німеччини, яка, за їхніми словами, активізувала зусилля для збільшення оборонних витрат, а також сприяла забезпеченню безперешкодного доступу, базування та прольотів для американських військ під час операцій в Ірані.
Посадовці пояснюють, що, попри зусилля, європейські союзники потребують більше часу для того, щоб взяти на себе відповідальність за безпеку на континенті.
Сигнал Росії
На думку авторів заяви, завчасне скорочення військ може послати неправильний сигнал Росії, тому вони пропонують перемістити виведених військових на східний фланг НАТО.
"Передчасне скорочення передової присутності Америки в Європі до того, як ці можливості будуть повністю реалізовані, ризикує підірвати стримування та послати неправильний сигнал Володимиру Путіну. Замість того, щоб повністю виводити війська з континенту, в інтересах Америки підтримувати сильний потенціал стримування в Європі, переміщуючи ці 5 000 американських військовослужбовців на схід", - йдеться у заяві.
Очільники Комітетів з питань збройних сил закликали адміністрацію США до координації з Конгресом у питаннях військової присутності у Європі.
"Будь-яка суттєва зміна в позиції американських сил у Європі вимагає цілеспрямованого перегляду та тісної координації з Конгресом та нашими союзниками. Ми очікуємо, що Міністерство (оборони.- Ред..) зв’яжеться зі своїми наглядовими комітетами найближчими днями та тижнями щодо цього рішення та його наслідків для стримування США та трансатлантичної безпеки", - додали законодавці.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Пентагон має намір вивести з Німеччини близько 5 тисяч американських військових. Сам Трамп згодом заявив, що планує вивести з Німеччини набагато більше, ніж 5 тис. військових.
Також читайте: Наразі немає жодних ознак, що США збираються вийти з НАТО, - Пісторіус
Намір США вийти з НАТО
- Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.
«Не варто недооцінювати той факт, що жодна країна що має ядерну зброю, не зазнала агресії, окупації чи перекроювання кордонів», - писав Хан для Newsweek у 2011 році, за десять років до своєї смерті у віці 85 років. «Якби Ірак та Лівія були ядерними державами, їх би не знищили так, як ми це нещодавно бачили».
П.С. Навіть одна одиниця ЯЗ відкриває можливість для такого ультиматуму.
Цей цирк просто вже ні в які ворота не влазить.
В Україні МІЛЬЙОН Українців захищають Німеччину від армії ліліпутіна - а тут таке... тьфу.
Але нічого не буде, х7йло засцить й обсереться віддати наказ своїм рабам-дегенератам нарадати на країну НАТО. Тут би з Україною розгребти, бо воно вже не знає що робити .... в перед не дуже виходить з величезними втратами й назад не бажає а НАТО рлзчавить рашистів дуже швидко, тому х7йло на НАТО своїх нелюдей дегенератів - рабів не відправить..... як то кажуть "дурний, дурний але мило не їсть".
трамп на це пійшов, щоб отримати гроши на свої збанкрутіли будівлі
ось тому хутин вертить трампом як хоче
Трамп рахував що у дикій і далекій раше можно получить гроши на свої збанкрутіли будівлі ЛЮБИМ ШЛЯХОМ
і світ це бачить . Наприклад скрепний парад ідіота хутина - ця цука положила в Україні вже 2 млн російських орків , але в ВБІВЦЕ хутину важлив парад у мацкві і він вмовляє Трампа , щоб той зупинив Зеленського від обстрілів параду .
МЗС МАЄ ЗРОБИТИ ЗВЯВУ СВІТУ , що На поступки вбивцям нормальні люди не йдуть
ПРОПОНУЮ ЗРОБИТИ ПАРАД на червоній площі( в час проведення торжеств вбивц) УКРАІНСЬКІХ ДРОНІВ З ПРАПОРАМИ УКРАЇНИ ( без бомб) . Це буде кінець хутина і мабуть Трампа
Це мстивість і жага приниження інших, тих хто трампу і його оточенню, вітьку і зятьку здається слабкішим і залежним від США. Одночасно він вилизує зад пуйлу і боїться сідзяньпині, і з радістю побратався б з ними проти всіх.інших.взагалі.
Європейців можна зрозуміти вони вклали в іранську нафтогазову інфраструктуру міліарди грошей а це все зараз руйнується, плюс енергоресурси з того регіону обмежені як і від орків і приходиться купляти дорогу американську нафту та газ.
трампон маріонетка хвуйла