Голови збройних комітетів-республіканці Вікер та Роджерс закликали Трампа не скорочувати контингент у ФРН: Це неправильний сигнал Путіну

Голови комітетів зі збройних сил у Сенаті та Палаті представників США, республіканці Роджер Вікер і Майк Роджерс, розкритикували намір адміністрації скоротити військову присутність США на території Німеччини.

Про це йдеться у заяві двох законодавців, опублікованій пресслужбою Комітету з питань збройних сил Палати представників, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Вікер та Роджерс на боці ФРН

Вікер та Роджерс виступили на захист Німеччини, яка, за їхніми словами, активізувала зусилля для збільшення оборонних витрат, а також сприяла забезпеченню безперешкодного доступу, базування та прольотів для американських військ під час операцій в Ірані.

Посадовці пояснюють, що, попри зусилля, європейські союзники потребують більше часу для того, щоб взяти на себе відповідальність за безпеку на континенті.

Сигнал Росії

На думку авторів заяви, завчасне скорочення військ може послати неправильний сигнал Росії, тому вони пропонують перемістити виведених військових на східний фланг НАТО.

"Передчасне скорочення передової присутності Америки в Європі до того, як ці можливості будуть повністю реалізовані, ризикує підірвати стримування та послати неправильний сигнал Володимиру Путіну. Замість того, щоб повністю виводити війська з континенту, в інтересах Америки підтримувати сильний потенціал стримування в Європі, переміщуючи ці 5 000 американських військовослужбовців на схід", - йдеться у заяві.

Очільники Комітетів з питань збройних сил закликали адміністрацію США до координації з Конгресом у питаннях військової присутності у Європі.

"Будь-яка суттєва зміна в позиції американських сил у Європі вимагає цілеспрямованого перегляду та тісної координації з Конгресом та нашими союзниками. Ми очікуємо, що Міністерство (оборони.- Ред..) зв’яжеться зі своїми наглядовими комітетами найближчими днями та тижнями щодо цього рішення та його наслідків для стримування США та трансатлантичної безпеки", - додали законодавці.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Пентагон має намір вивести з Німеччини близько 5 тисяч американських військових. Сам Трамп згодом заявив, що планує вивести з Німеччини набагато більше, ніж 5 тис. військових.

Намір США вийти з НАТО

Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.

