УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8583 відвідувача онлайн
Новини Війська США в Європі США в НАТО
2 212 47

Голови збройних комітетів-республіканці Вікер та Роджерс закликали Трампа не скорочувати контингент у ФРН: Це неправильний сигнал Путіну

Трамп заявив про виведення військ США з ФРН

Голови комітетів зі збройних сил у Сенаті та Палаті представників США, республіканці Роджер Вікер і Майк Роджерс, розкритикували намір адміністрації скоротити військову присутність США на території Німеччини.

Про це йдеться у заяві двох законодавців, опублікованій пресслужбою Комітету з питань збройних сил Палати представників, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вікер та Роджерс на боці ФРН

Вікер та Роджерс виступили на захист Німеччини, яка, за їхніми словами, активізувала зусилля для збільшення оборонних витрат, а також сприяла забезпеченню безперешкодного доступу, базування та прольотів для американських військ під час операцій в Ірані.

Посадовці пояснюють, що, попри зусилля, європейські союзники потребують більше часу для того, щоб взяти на себе відповідальність за безпеку на континенті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск закликав зупинити розпад трансатлантичної спільноти

Сигнал Росії

На думку авторів заяви, завчасне скорочення військ може послати неправильний сигнал Росії, тому вони пропонують перемістити виведених військових на східний фланг НАТО.

"Передчасне скорочення передової присутності Америки в Європі до того, як ці можливості будуть повністю реалізовані, ризикує підірвати стримування та послати неправильний сигнал Володимиру Путіну. Замість того, щоб повністю виводити війська з континенту, в інтересах Америки підтримувати сильний потенціал стримування в Європі, переміщуючи ці 5 000 американських військовослужбовців на схід", - йдеться у заяві.

Також читайте: Європа має посилювати оборону через скорочення присутності військ США, - Пісторіус

Очільники Комітетів з питань збройних сил закликали адміністрацію США до координації з Конгресом у питаннях військової присутності у Європі.

"Будь-яка суттєва зміна в позиції американських сил у Європі вимагає цілеспрямованого перегляду та тісної координації з Конгресом та нашими союзниками. Ми очікуємо, що Міністерство (оборони.- Ред..) зв’яжеться зі своїми наглядовими комітетами найближчими днями та тижнями щодо цього рішення та його наслідків для стримування США та трансатлантичної безпеки", - додали законодавці.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Пентагон має намір вивести з Німеччини близько 5 тисяч американських військових. Сам Трамп згодом заявив, що планує вивести з Німеччини набагато більше, ніж 5 тис. військових.

Також читайте: Наразі немає жодних ознак, що США збираються вийти з НАТО, - Пісторіус

Намір США вийти з НАТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО обговорює зі США скорочення американського військового контингенту в Німеччині, - речниця Альянсу

Автор: 

Німеччина (8002) НАТО (7143) США (26445)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Це правильний сигнал пуцину. Якщо мати розуміння, що Трамп працює проти США.
показати весь коментар
03.05.2026 11:53 Відповісти
+13
Вони ж не чули телефонну розмову Трампа з ******. Якби чули то знали б як Трампу тяжко відмовляти у чомусь другу Вальйодє. Просто неможливо.
показати весь коментар
03.05.2026 11:52 Відповісти
+10
Діду ***** на вас, дебілів. Він готовий слати ******* ті ж сигнали шо Моніка слала Клінтону.
показати весь коментар
03.05.2026 11:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони ж не чули телефонну розмову Трампа з ******. Якби чули то знали б як Трампу тяжко відмовляти у чомусь другу Вальйодє. Просто неможливо.
показати весь коментар
03.05.2026 11:52 Відповісти
Це правильний сигнал пуцину. Якщо мати розуміння, що Трамп працює проти США.
показати весь коментар
03.05.2026 11:53 Відповісти
так і є, Трамп і намагається зробити такий сигнал
показати весь коментар
03.05.2026 12:57 Відповісти
Діду ***** на вас, дебілів. Він готовий слати ******* ті ж сигнали шо Моніка слала Клінтону.
показати весь коментар
03.05.2026 11:53 Відповісти
Недавно вийшла стаття блумберг, назва статті: "США показують Ірану, чому йому потрібна ядерна зброя"... де обґрунтовують чому війна в Ірані змусить країни розробляти свою ядерну зброю. https://www.bloomberg.com/news/features/2026-05-01/iran-war-how-trump-s-policies-are-strengthening-tehran-s-nuclear-ambitions
«Не варто недооцінювати той факт, що жодна країна що має ядерну зброю, не зазнала агресії, окупації чи перекроювання кордонів», - писав Хан для Newsweek у 2011 році, за десять років до своєї смерті у віці 85 років. «Якби Ірак та Лівія були ядерними державами, їх би не знищили так, як ми це нещодавно бачили».
показати весь коментар
03.05.2026 11:54 Відповісти
Ну трохи не так, бо Індія і Пакистан атомні бомби мають, але при цьому нападали одне на одного, тобто агресія проти ядерних держав таки мала місце...
показати весь коментар
03.05.2026 12:11 Відповісти
В статті на це вказали, що локальні конфлікти можливі, але без ризику для існування держави, чи правлячої системи.
показати весь коментар
03.05.2026 12:14 Відповісти
І то, такі війни можливі тому що політичні еліти тих країн проявили непрофесійну і малодушну поведінку. Повинен бути поставлений ультиматум що при військовому нападі (критерії не для загалу) буде використана ЯЗ. Сумніваюсь що після цього були б там будь які війни.
П.С. Навіть одна одиниця ЯЗ відкриває можливість для такого ультиматуму.
показати весь коментар
03.05.2026 14:11 Відповісти
А ці все в сигнали граються.
показати весь коментар
03.05.2026 11:55 Відповісти
хлопаки! ви ще не зрозуміли, що цього неандертальця на шляху до збагачення будь-якими засобами можуть зупинити лише дві речі, і обидві летальні...
показати весь коментар
03.05.2026 11:55 Відповісти
Через це і «повісився» в камері буцигарні Епштейн, бо щось погане знав про Трампа?
показати весь коментар
03.05.2026 16:10 Відповісти
З урахуванням того шо цей клієет Епштейна наполеглево працює на ***** то це правільний сигнал Росіянії.
показати весь коментар
03.05.2026 11:58 Відповісти
Все - змиріться. У вас тепер є свій сЦАРЬ. І буде він ще три роки сидіти. А ваші жалюгідні заклики та спроби імпічменту можете запхати собі туди, куди не потрапляють прямі сонячні промені.
показати весь коментар
03.05.2026 11:58 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2026 12:10 Відповісти
Напотужнічав
показати весь коментар
03.05.2026 12:17 Відповісти
Млять... від кого збираються захищати 5 000 !!!! Карле військових ВСЮ Німеччину?
Цей цирк просто вже ні в які ворота не влазить.
В Україні МІЛЬЙОН Українців захищають Німеччину від армії ліліпутіна - а тут таке... тьфу.
показати весь коментар
03.05.2026 12:03 Відповісти
100%
показати весь коментар
03.05.2026 12:23 Відповісти
Звісно що 5000 не захистять але мають допомогти триматись до підходження основних сил. Й загибель солдата США у зіткненні з рашистами буде "казус Беллі".
Але нічого не буде, х7йло засцить й обсереться віддати наказ своїм рабам-дегенератам нарадати на країну НАТО. Тут би з Україною розгребти, бо воно вже не знає що робити .... в перед не дуже виходить з величезними втратами й назад не бажає а НАТО рлзчавить рашистів дуже швидко, тому х7йло на НАТО своїх нелюдей дегенератів - рабів не відправить..... як то кажуть "дурний, дурний але мило не їсть".
показати весь коментар
03.05.2026 12:27 Відповісти
Войска в Германии никак не могут сдерживать путина,они там сдерживают самих немцев от нового фюрера.
показати весь коментар
03.05.2026 12:05 Відповісти
Перекладаю: "імпотенти, звернулись до педофіла..."
показати весь коментар
03.05.2026 12:11 Відповісти
Роблять вигляд, що не розуміють, що крашений пітух працює на *****, бо там його тухлі яйкі в лещатах. Всі його дії свідчать саме про це.
показати весь коментар
03.05.2026 12:11 Відповісти
Вважаю, що Є ФОТО ТРАМПА В НАРУЧНИКАХ У ПОСТЕЛІ І ПОРЯД ОГОЛЕНІ МУЖИКИ ( і хутин рядом)
трамп на це пійшов, щоб отримати гроши на свої збанкрутіли будівлі

ось тому хутин вертить трампом як хоче
показати весь коментар
03.05.2026 12:22 Відповісти
До речі классний малюнок був би , якщо його кинути в інтернет
показати весь коментар
03.05.2026 12:25 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2026 13:20 Відповісти
Цьому фото десь 20 років Так у мацкві і було. І мабуть хутин з Трампом розвлекались
показати весь коментар
03.05.2026 15:52 Відповісти
Поясню - Трамп у молодості був смазливий і дурний, а хутин вже жив з музикантом , тобто був вже питорасом
Трамп рахував що у дикій і далекій раше можно получить гроши на свої збанкрутіли будівлі ЛЮБИМ ШЛЯХОМ
показати весь коментар
03.05.2026 15:55 Відповісти
Неправильний сигнал-це ниття перед рудим чокнутим опудалом ,якому вже давно місце в хоспісі.
показати весь коментар
03.05.2026 12:13 Відповісти
Придушіть магу! Врятуйте Гамерику!!
показати весь коментар
03.05.2026 12:15 Відповісти
Трамп - ідіот
і світ це бачить . Наприклад скрепний парад ідіота хутина - ця цука положила в Україні вже 2 млн російських орків , але в ВБІВЦЕ хутину важлив парад у мацкві і він вмовляє Трампа , щоб той зупинив Зеленського від обстрілів параду .

МЗС МАЄ ЗРОБИТИ ЗВЯВУ СВІТУ , що На поступки вбивцям нормальні люди не йдуть

ПРОПОНУЮ ЗРОБИТИ ПАРАД на червоній площі( в час проведення торжеств вбивц) УКРАІНСЬКІХ ДРОНІВ З ПРАПОРАМИ УКРАЇНИ ( без бомб) . Це буде кінець хутина і мабуть Трампа
показати весь коментар
03.05.2026 12:19 Відповісти
Чому без бомб? Якщо є хоч маленька можливість привселюдно на камери вбити ката Українського народу то треба її використати. І Парад Прутіна це найкраща можливість закінчити геноцидну війну.
показати весь коментар
03.05.2026 14:20 Відповісти
Ну ні Він же Фіцо прикриється. А Фіцо вже став змінюватись після програшу Орбану
показати весь коментар
03.05.2026 15:51 Відповісти
Це не сигнал ліліпутіну, це пряме виконання його наказів красновим
показати весь коментар
03.05.2026 12:22 Відповісти
С одной стороны конечно это неправильно, потому что в целом это ослабляет сложившуюся систему безопасности. С другой - эта самая система привела к тому что в объединении государств с населением под 500 миллионов человек - танки не заводятся, самолеты не летают, пушки не стреляют. Огромные бабки тратятся не на собственную безопасность - а чтобы ублажить приезжих со смуглым цветом заднего фасада чтобы те не резали и не насиловали местных. Хотя конечно же безопасность Европы - это в первую очередь проблема самой Европы, и им по карману иметь и армию достаточной численности, и нормально ее вооружить. Нехер расчитывать только на США, тем более уже всем понятно что грош цена системе безопасности если один долбоящер может ее сломать.
показати весь коментар
03.05.2026 12:24 Відповісти
В нас немає ради, в них немає конгресу, це варто вже усвідомити до останньої молекули тіла, аби діяти відповідно заради порятунку не тільки США, а і планети загалом.
показати весь коментар
03.05.2026 12:31 Відповісти
А ви не думаєте що для США вигідна така ситуація, почитайте історію як піднялась їх економіка за першу і другу світові війни.
показати весь коментар
03.05.2026 13:16 Відповісти
Якщо бути відвертими, то ті 37 тис що у німеччині це умовно військові, по факту обслуговуючий персонал техніки на американських базах, тому ті 5000 якщо і заберуть нічого не зміниться, точніше, бази трохи похудішають. Ну і сигнал путіну звісно, що щось прибрали. Особисто мені здається що Трамп всеж таки хоче влаштувати наземну операцію в Ірані, тому шукає вільні для цього ресурси без додаткових витрат, але можу помилятися.
показати весь коментар
03.05.2026 12:33 Відповісти
Я так не думаю.
Це мстивість і жага приниження інших, тих хто трампу і його оточенню, вітьку і зятьку здається слабкішим і залежним від США. Одночасно він вилизує зад пуйлу і боїться сідзяньпині, і з радістю побратався б з ними проти всіх.інших.взагалі.
показати весь коментар
03.05.2026 12:42 Відповісти
Час для наземної операції втрачено, треба було починати під час протестів, та і логістика затруднена через те що ЄС не підтримала операцію.
Європейців можна зрозуміти вони вклали в іранську нафтогазову інфраструктуру міліарди грошей а це все зараз руйнується, плюс енергоресурси з того регіону обмежені як і від орків і приходиться купляти дорогу американську нафту та газ.
показати весь коментар
03.05.2026 13:21 Відповісти
І все-таки таки в них представники партії Трампа мають сміливість заперечити йому. А уявіть, щоб хтось з наших зелених сраколизів став заперечувати Зелі!
показати весь коментар
03.05.2026 12:37 Відповісти
Да он их и планирует перекинуть в Польшу/Румынию. Зрада отменяется
показати весь коментар
03.05.2026 12:38 Відповісти
Краснов тільки ПРАВИЛЬНО розуміє сигнали пукіна.
показати весь коментар
03.05.2026 13:30 Відповісти
ВСЕ.ЩО РОБИТЬ АМЕРИКАНСЬКИЙ "АГЕНТ КРАСНОВ" .РОБИТЬ ПРАВИЛЬНО І З ПРАКТИЧНОЮ ВИГОДОЮ ДЛЯ СВОГО РАШИСТСЬКОГО ШЕФАБ , КУЙЛА
показати весь коментар
03.05.2026 13:34 Відповісти
Щось мені підказує що ніхто нікого виводити не буде, в навіть якщо і буде, 5000 тисячу не крапля в морі в порівнянні з тим скільки іх там є.
показати весь коментар
03.05.2026 14:50 Відповісти
от дурні!!
трампон маріонетка хвуйла
показати весь коментар
03.05.2026 14:59 Відповісти
Контенгент буде направлений в РФ по запросу х....ла.
показати весь коментар
03.05.2026 16:39 Відповісти
 
 