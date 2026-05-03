Главы вооруженных комитетов-республиканцы Викер и Роджерс призвали Трампа не сокращать контингент в ФРГ: Это неправильный сигнал Путину

Председатели комитетов по вооруженным силам в Сенате и Палате представителей США, республиканцы Роджер Викер и Майк Роджерс, раскритиковали намерение администрации сократить военное присутствие США на территории Германии.

Об этом говорится в заявлении двух законодателей, опубликованном пресс-службой Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Европейскую правду".

Викер и Роджерс на стороне ФРГ

Викер и Роджерс выступили в защиту Германии, которая, по их словам, активизировала усилия по увеличению оборонных расходов, а также способствовала обеспечению беспрепятственного доступа, базирования и пролетов для американских войск во время операций в Иране.

Чиновники объясняют, что, несмотря на усилия, европейские союзники нуждаются в большем времени для того, чтобы взять на себя ответственность за безопасность на континенте.

Сигнал России

По мнению авторов заявления, преждевременное сокращение войск может послать неправильный сигнал России, поэтому они предлагают переместить выведенных военных на восточный фланг НАТО.

"Преждевременное сокращение передового присутствия Америки в Европе до того, как эти возможности будут полностью реализованы, рискует подорвать сдерживание и послать неверный сигнал Владимиру Путину. Вместо того, чтобы полностью выводить войска с континента, в интересах Америки поддерживать сильный потенциал сдерживания в Европе, перемещая эти 5 000 американских военнослужащих на восток", - говорится в заявлении.

Руководители комитетов по вооруженным силам призвали администрацию США к координации с Конгрессом в вопросах военного присутствия в Европе.

"Любое существенное изменение в позиции американских сил в Европе требует целенаправленного пересмотра и тесной координации с Конгрессом и нашими союзниками. Мы ожидаем, что Министерство (обороны. — Ред.) свяжется со своими надзорными комитетами в ближайшие дни и недели относительно этого решения и его последствий для сдерживания США и трансатлантической безопасности", - добавили законодатели.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен вывести из Германии около 5 тысяч американских военных. Сам Трамп впоследствии заявил, что планирует вывести из Германии гораздо больше, чем 5 тыс. военных.

Намерение США выйти из НАТО

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.

