Главы вооруженных комитетов-республиканцы Викер и Роджерс призвали Трампа не сокращать контингент в ФРГ: Это неправильный сигнал Путину
Председатели комитетов по вооруженным силам в Сенате и Палате представителей США, республиканцы Роджер Викер и Майк Роджерс, раскритиковали намерение администрации сократить военное присутствие США на территории Германии.
Об этом говорится в заявлении двух законодателей, опубликованном пресс-службой Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Европейскую правду".
Викер и Роджерс на стороне ФРГ
Викер и Роджерс выступили в защиту Германии, которая, по их словам, активизировала усилия по увеличению оборонных расходов, а также способствовала обеспечению беспрепятственного доступа, базирования и пролетов для американских войск во время операций в Иране.
Чиновники объясняют, что, несмотря на усилия, европейские союзники нуждаются в большем времени для того, чтобы взять на себя ответственность за безопасность на континенте.
Сигнал России
По мнению авторов заявления, преждевременное сокращение войск может послать неправильный сигнал России, поэтому они предлагают переместить выведенных военных на восточный фланг НАТО.
"Преждевременное сокращение передового присутствия Америки в Европе до того, как эти возможности будут полностью реализованы, рискует подорвать сдерживание и послать неверный сигнал Владимиру Путину. Вместо того, чтобы полностью выводить войска с континента, в интересах Америки поддерживать сильный потенциал сдерживания в Европе, перемещая эти 5 000 американских военнослужащих на восток", - говорится в заявлении.
Руководители комитетов по вооруженным силам призвали администрацию США к координации с Конгрессом в вопросах военного присутствия в Европе.
"Любое существенное изменение в позиции американских сил в Европе требует целенаправленного пересмотра и тесной координации с Конгрессом и нашими союзниками. Мы ожидаем, что Министерство (обороны. — Ред.) свяжется со своими надзорными комитетами в ближайшие дни и недели относительно этого решения и его последствий для сдерживания США и трансатлантической безопасности", - добавили законодатели.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Пентагон намерен вывести из Германии около 5 тысяч американских военных. Сам Трамп впоследствии заявил, что планирует вывести из Германии гораздо больше, чем 5 тыс. военных.
Намерение США выйти из НАТО
- Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.
«Не варто недооцінювати той факт, що жодна країна що має ядерну зброю, не зазнала агресії, окупації чи перекроювання кордонів», - писав Хан для Newsweek у 2011 році, за десять років до своєї смерті у віці 85 років. «Якби Ірак та Лівія були ядерними державами, їх би не знищили так, як ми це нещодавно бачили».
П.С. Навіть одна одиниця ЯЗ відкриває можливість для такого ультиматуму.
Цей цирк просто вже ні в які ворота не влазить.
В Україні МІЛЬЙОН Українців захищають Німеччину від армії ліліпутіна - а тут таке... тьфу.
Але нічого не буде, х7йло засцить й обсереться віддати наказ своїм рабам-дегенератам нарадати на країну НАТО. Тут би з Україною розгребти, бо воно вже не знає що робити .... в перед не дуже виходить з величезними втратами й назад не бажає а НАТО рлзчавить рашистів дуже швидко, тому х7йло на НАТО своїх нелюдей дегенератів - рабів не відправить..... як то кажуть "дурний, дурний але мило не їсть".
трамп на це пійшов, щоб отримати гроши на свої збанкрутіли будівлі
ось тому хутин вертить трампом як хоче
Трамп рахував що у дикій і далекій раше можно получить гроши на свої збанкрутіли будівлі ЛЮБИМ ШЛЯХОМ
і світ це бачить . Наприклад скрепний парад ідіота хутина - ця цука положила в Україні вже 2 млн російських орків , але в ВБІВЦЕ хутину важлив парад у мацкві і він вмовляє Трампа , щоб той зупинив Зеленського від обстрілів параду .
МЗС МАЄ ЗРОБИТИ ЗВЯВУ СВІТУ , що На поступки вбивцям нормальні люди не йдуть
ПРОПОНУЮ ЗРОБИТИ ПАРАД на червоній площі( в час проведення торжеств вбивц) УКРАІНСЬКІХ ДРОНІВ З ПРАПОРАМИ УКРАЇНИ ( без бомб) . Це буде кінець хутина і мабуть Трампа
Це мстивість і жага приниження інших, тих хто трампу і його оточенню, вітьку і зятьку здається слабкішим і залежним від США. Одночасно він вилизує зад пуйлу і боїться сідзяньпині, і з радістю побратався б з ними проти всіх.інших.взагалі.
Європейців можна зрозуміти вони вклали в іранську нафтогазову інфраструктуру міліарди грошей а це все зараз руйнується, плюс енергоресурси з того регіону обмежені як і від орків і приходиться купляти дорогу американську нафту та газ.
трампон маріонетка хвуйла