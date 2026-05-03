Главы вооруженных комитетов-республиканцы Викер и Роджерс призвали Трампа не сокращать контингент в ФРГ: Это неправильный сигнал Путину

Трамп заявил о выводе войск США из ФРГ

Председатели комитетов по вооруженным силам в Сенате и Палате представителей США, республиканцы Роджер Викер и Майк Роджерс, раскритиковали намерение администрации сократить военное присутствие США на территории Германии.

Об этом говорится в заявлении двух законодателей, опубликованном пресс-службой Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Европейскую правду".

Викер и Роджерс на стороне ФРГ

Викер и Роджерс выступили в защиту Германии, которая, по их словам, активизировала усилия по увеличению оборонных расходов, а также способствовала обеспечению беспрепятственного доступа, базирования и пролетов для американских войск во время операций в Иране.

Чиновники объясняют, что, несмотря на усилия, европейские союзники нуждаются в большем времени для того, чтобы взять на себя ответственность за безопасность на континенте.

Сигнал России

По мнению авторов заявления, преждевременное сокращение войск может послать неправильный сигнал России, поэтому они предлагают переместить выведенных военных на восточный фланг НАТО.

"Преждевременное сокращение передового присутствия Америки в Европе до того, как эти возможности будут полностью реализованы, рискует подорвать сдерживание и послать неверный сигнал Владимиру Путину. Вместо того, чтобы полностью выводить войска с континента, в интересах Америки поддерживать сильный потенциал сдерживания в Европе, перемещая эти 5 000 американских военнослужащих на восток", - говорится в заявлении.

Руководители комитетов по вооруженным силам призвали администрацию США к координации с Конгрессом в вопросах военного присутствия в Европе.

"Любое существенное изменение в позиции американских сил в Европе требует целенаправленного пересмотра и тесной координации с Конгрессом и нашими союзниками. Мы ожидаем, что Министерство (обороны. — Ред.) свяжется со своими надзорными комитетами в ближайшие дни и недели относительно этого решения и его последствий для сдерживания США и трансатлантической безопасности", - добавили законодатели.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен вывести из Германии около 5 тысяч американских военных. Сам Трамп впоследствии заявил, что планирует вывести из Германии гораздо больше, чем 5 тыс. военных.

Намерение США выйти из НАТО

Вони ж не чули телефонну розмову Трампа з ******. Якби чули то знали б як Трампу тяжко відмовляти у чомусь другу Вальйодє. Просто неможливо.
03.05.2026 11:52 Ответить
Це правильний сигнал пуцину. Якщо мати розуміння, що Трамп працює проти США.
03.05.2026 11:53 Ответить
так і є, Трамп і намагається зробити такий сигнал
03.05.2026 12:57 Ответить
Діду ***** на вас, дебілів. Він готовий слати ******* ті ж сигнали шо Моніка слала Клінтону.
показать весь комментарий
03.05.2026 11:53 Ответить
Недавно вийшла стаття блумберг, назва статті: "США показують Ірану, чому йому потрібна ядерна зброя"... де обґрунтовують чому війна в Ірані змусить країни розробляти свою ядерну зброю. https://www.bloomberg.com/news/features/2026-05-01/iran-war-how-trump-s-policies-are-strengthening-tehran-s-nuclear-ambitions
«Не варто недооцінювати той факт, що жодна країна що має ядерну зброю, не зазнала агресії, окупації чи перекроювання кордонів», - писав Хан для Newsweek у 2011 році, за десять років до своєї смерті у віці 85 років. «Якби Ірак та Лівія були ядерними державами, їх би не знищили так, як ми це нещодавно бачили».
03.05.2026 11:54 Ответить
Ну трохи не так, бо Індія і Пакистан атомні бомби мають, але при цьому нападали одне на одного, тобто агресія проти ядерних держав таки мала місце...
03.05.2026 12:11 Ответить
В статті на це вказали, що локальні конфлікти можливі, але без ризику для існування держави, чи правлячої системи.
03.05.2026 12:14 Ответить
І то, такі війни можливі тому що політичні еліти тих країн проявили непрофесійну і малодушну поведінку. Повинен бути поставлений ультиматум що при військовому нападі (критерії не для загалу) буде використана ЯЗ. Сумніваюсь що після цього були б там будь які війни.
П.С. Навіть одна одиниця ЯЗ відкриває можливість для такого ультиматуму.
03.05.2026 14:11 Ответить
А ці все в сигнали граються.
03.05.2026 11:55 Ответить
хлопаки! ви ще не зрозуміли, що цього неандертальця на шляху до збагачення будь-якими засобами можуть зупинити лише дві речі, і обидві летальні...
03.05.2026 11:55 Ответить
Через це і «повісився» в камері буцигарні Епштейн, бо щось погане знав про Трампа?
03.05.2026 16:10 Ответить
З урахуванням того шо цей клієет Епштейна наполеглево працює на ***** то це правільний сигнал Росіянії.
03.05.2026 11:58 Ответить
Все - змиріться. У вас тепер є свій сЦАРЬ. І буде він ще три роки сидіти. А ваші жалюгідні заклики та спроби імпічменту можете запхати собі туди, куди не потрапляють прямі сонячні промені.
03.05.2026 11:58 Ответить
03.05.2026 12:10 Ответить
Напотужнічав
03.05.2026 12:17 Ответить
Млять... від кого збираються захищати 5 000 !!!! Карле військових ВСЮ Німеччину?
Цей цирк просто вже ні в які ворота не влазить.
В Україні МІЛЬЙОН Українців захищають Німеччину від армії ліліпутіна - а тут таке... тьфу.
03.05.2026 12:03 Ответить
100%
03.05.2026 12:23 Ответить
Звісно що 5000 не захистять але мають допомогти триматись до підходження основних сил. Й загибель солдата США у зіткненні з рашистами буде "казус Беллі".
Але нічого не буде, х7йло засцить й обсереться віддати наказ своїм рабам-дегенератам нарадати на країну НАТО. Тут би з Україною розгребти, бо воно вже не знає що робити .... в перед не дуже виходить з величезними втратами й назад не бажає а НАТО рлзчавить рашистів дуже швидко, тому х7йло на НАТО своїх нелюдей дегенератів - рабів не відправить..... як то кажуть "дурний, дурний але мило не їсть".
03.05.2026 12:27 Ответить
Войска в Германии никак не могут сдерживать путина,они там сдерживают самих немцев от нового фюрера.
03.05.2026 12:05 Ответить
Перекладаю: "імпотенти, звернулись до педофіла..."
03.05.2026 12:11 Ответить
Роблять вигляд, що не розуміють, що крашений пітух працює на *****, бо там його тухлі яйкі в лещатах. Всі його дії свідчать саме про це.
03.05.2026 12:11 Ответить
Вважаю, що Є ФОТО ТРАМПА В НАРУЧНИКАХ У ПОСТЕЛІ І ПОРЯД ОГОЛЕНІ МУЖИКИ ( і хутин рядом)
трамп на це пійшов, щоб отримати гроши на свої збанкрутіли будівлі

ось тому хутин вертить трампом як хоче
03.05.2026 12:22 Ответить
До речі классний малюнок був би , якщо його кинути в інтернет
03.05.2026 12:25 Ответить
03.05.2026 13:20 Ответить
Цьому фото десь 20 років Так у мацкві і було. І мабуть хутин з Трампом розвлекались
03.05.2026 15:52 Ответить
Поясню - Трамп у молодості був смазливий і дурний, а хутин вже жив з музикантом , тобто був вже питорасом
Трамп рахував що у дикій і далекій раше можно получить гроши на свої збанкрутіли будівлі ЛЮБИМ ШЛЯХОМ
03.05.2026 15:55 Ответить
Неправильний сигнал-це ниття перед рудим чокнутим опудалом ,якому вже давно місце в хоспісі.
03.05.2026 12:13 Ответить
Придушіть магу! Врятуйте Гамерику!!
03.05.2026 12:15 Ответить
Трамп - ідіот
і світ це бачить . Наприклад скрепний парад ідіота хутина - ця цука положила в Україні вже 2 млн російських орків , але в ВБІВЦЕ хутину важлив парад у мацкві і він вмовляє Трампа , щоб той зупинив Зеленського від обстрілів параду .

МЗС МАЄ ЗРОБИТИ ЗВЯВУ СВІТУ , що На поступки вбивцям нормальні люди не йдуть

ПРОПОНУЮ ЗРОБИТИ ПАРАД на червоній площі( в час проведення торжеств вбивц) УКРАІНСЬКІХ ДРОНІВ З ПРАПОРАМИ УКРАЇНИ ( без бомб) . Це буде кінець хутина і мабуть Трампа
03.05.2026 12:19 Ответить
Чому без бомб? Якщо є хоч маленька можливість привселюдно на камери вбити ката Українського народу то треба її використати. І Парад Прутіна це найкраща можливість закінчити геноцидну війну.
03.05.2026 14:20 Ответить
Ну ні Він же Фіцо прикриється. А Фіцо вже став змінюватись після програшу Орбану
03.05.2026 15:51 Ответить
Це не сигнал ліліпутіну, це пряме виконання його наказів красновим
03.05.2026 12:22 Ответить
С одной стороны конечно это неправильно, потому что в целом это ослабляет сложившуюся систему безопасности. С другой - эта самая система привела к тому что в объединении государств с населением под 500 миллионов человек - танки не заводятся, самолеты не летают, пушки не стреляют. Огромные бабки тратятся не на собственную безопасность - а чтобы ублажить приезжих со смуглым цветом заднего фасада чтобы те не резали и не насиловали местных. Хотя конечно же безопасность Европы - это в первую очередь проблема самой Европы, и им по карману иметь и армию достаточной численности, и нормально ее вооружить. Нехер расчитывать только на США, тем более уже всем понятно что грош цена системе безопасности если один долбоящер может ее сломать.
03.05.2026 12:24 Ответить
Оце ти кацапоговаряще дурне... "вітаю" ти виграв конкурс найдебіллнійший коментар дня.
03.05.2026 12:31 Ответить
В нас немає ради, в них немає конгресу, це варто вже усвідомити до останньої молекули тіла, аби діяти відповідно заради порятунку не тільки США, а і планети загалом.
03.05.2026 12:31 Ответить
А ви не думаєте що для США вигідна така ситуація, почитайте історію як піднялась їх економіка за першу і другу світові війни.
03.05.2026 13:16 Ответить
Якщо бути відвертими, то ті 37 тис що у німеччині це умовно військові, по факту обслуговуючий персонал техніки на американських базах, тому ті 5000 якщо і заберуть нічого не зміниться, точніше, бази трохи похудішають. Ну і сигнал путіну звісно, що щось прибрали. Особисто мені здається що Трамп всеж таки хоче влаштувати наземну операцію в Ірані, тому шукає вільні для цього ресурси без додаткових витрат, але можу помилятися.
03.05.2026 12:33 Ответить
Я так не думаю.
Це мстивість і жага приниження інших, тих хто трампу і його оточенню, вітьку і зятьку здається слабкішим і залежним від США. Одночасно він вилизує зад пуйлу і боїться сідзяньпині, і з радістю побратався б з ними проти всіх.інших.взагалі.
03.05.2026 12:42 Ответить
Час для наземної операції втрачено, треба було починати під час протестів, та і логістика затруднена через те що ЄС не підтримала операцію.
Європейців можна зрозуміти вони вклали в іранську нафтогазову інфраструктуру міліарди грошей а це все зараз руйнується, плюс енергоресурси з того регіону обмежені як і від орків і приходиться купляти дорогу американську нафту та газ.
03.05.2026 13:21 Ответить
І все-таки таки в них представники партії Трампа мають сміливість заперечити йому. А уявіть, щоб хтось з наших зелених сраколизів став заперечувати Зелі!
03.05.2026 12:37 Ответить
Да он их и планирует перекинуть в Польшу/Румынию. Зрада отменяется
03.05.2026 12:38 Ответить
Краснов тільки ПРАВИЛЬНО розуміє сигнали пукіна.
03.05.2026 13:30 Ответить
ВСЕ.ЩО РОБИТЬ АМЕРИКАНСЬКИЙ "АГЕНТ КРАСНОВ" .РОБИТЬ ПРАВИЛЬНО І З ПРАКТИЧНОЮ ВИГОДОЮ ДЛЯ СВОГО РАШИСТСЬКОГО ШЕФАБ , КУЙЛА
03.05.2026 13:34 Ответить
Щось мені підказує що ніхто нікого виводити не буде, в навіть якщо і буде, 5000 тисячу не крапля в морі в порівнянні з тим скільки іх там є.
03.05.2026 14:50 Ответить
от дурні!!
трампон маріонетка хвуйла
03.05.2026 14:59 Ответить
Контенгент буде направлений в РФ по запросу х....ла.
