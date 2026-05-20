США не виводять війська з Польщі, йдеться про затримку, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що розгортання військ Штатів у Польщі відкладено, проте, на його думку, неправильно казати, що контингент виводять з Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Повідомлення про можливе скасування розгортання 4000 військовослужбовців у Польщі викликали різку критику з боку американських законодавців, стурбованих можливістю відмови президента США Дональда Трампа від підтримки європейських союзників.

Венс заявив, що США хочуть заохотити Європу "взяти на себе більшу відповідальність" за спільну оборону.

"Ми не говоримо про виведення всіх американських військ з Європи. Ми говоримо про перерозподіл деяких ресурсів таким чином, щоб максимально зміцнити безпеку США. Я не думаю, що це погано для Європи", - зазначив віцепрезидент США.

Водночас, зазначив він, про скорочення американського контингенту у Польщі не йдеться.

"Ми не скоротили чисельність військ у Польщі на 4 000 осіб. Ми лише відклали розгортання військ, які мали вирушити до Польщі; це не скорочення, а просто стандартна затримка в ротації, яка іноді трапляється в таких ситуаціях", - додав Венс.

Що передувало?

Раніше Польща та Литва заявляли про готовність прийняти додаткові підрозділи США після планів скорочення контингенту в Німеччині. У Вашингтоні також розглядали можливість виведення до 5 тисяч військових із німецької території.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав не драматизувати рішення США щодо скорочення військової присутності в країні після заяви Дональда Трампа про виведення частини американського контингенту.

Згодом ЗМІ повідомили армія США відмовилася від відправки 4 тисяч військових до Польщі.

