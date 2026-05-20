УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11405 відвідувачів онлайн
Новини Війська США в Європі Виведення військ США з Європи
998 7

США не виводять війська з Польщі, йдеться про затримку, - Венс

Венс прокоментував ситуацію із контингентом США у Польщі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що розгортання військ Штатів у Польщі відкладено, проте, на його думку, неправильно казати, що контингент виводять з Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Повідомлення про можливе скасування розгортання 4000 військовослужбовців у Польщі викликали різку критику з боку американських законодавців, стурбованих можливістю відмови президента США Дональда Трампа від підтримки європейських союзників.

Венс заявив, що США хочуть заохотити Європу "взяти на себе більшу відповідальність" за спільну оборону.

Також читайте: США скорочують військову присутність у Європі до 3 бригад, - Пентагон

"Ми не говоримо про виведення всіх американських військ з Європи. Ми говоримо про перерозподіл деяких ресурсів таким чином, щоб максимально зміцнити безпеку США. Я не думаю, що це погано для Європи", - зазначив віцепрезидент США.

Водночас, зазначив він, про скорочення американського контингенту у Польщі не йдеться.

"Ми не скоротили чисельність військ у Польщі на 4 000 осіб. Ми лише відклали розгортання військ, які мали вирушити до Польщі; це не скорочення, а просто стандартна затримка в ротації, яка іноді трапляється в таких ситуаціях", - додав Венс.

Також читайте: США скорочують військову присутність у Європі до 3 бригад, - Пентагон

Що передувало?

  • Раніше Польща та Литва заявляли про готовність прийняти додаткові підрозділи США після планів скорочення контингенту в Німеччині. У Вашингтоні також розглядали можливість виведення до 5 тисяч військових із німецької території.
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав не драматизувати рішення США щодо скорочення військової присутності в країні після заяви Дональда Трампа про виведення частини американського контингенту.
  • Згодом ЗМІ повідомили армія США відмовилася від відправки 4 тисяч військових до Польщі.

Також читайте: Сенат США зробив крок для обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану

Автор: 

Європа (2456) Польща (9275) США (26558) Джей Ді Венс (215)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Права рука не знає, що робить ліва..."
показати весь коментар
20.05.2026 09:54 Відповісти
Йдеться лише про те що всі ви трампісти- шобла дебілів, покидьків, моральних виродків, і цинічних тварюк. А мудак венс ще й диванойоб.
показати весь коментар
20.05.2026 09:54 Відповісти
А если посмотреть трезво то он прав ведь у страха глаза велики как говорится и Европа от этого страха что сша выводят войска на фоне не прекращающейся российской агрессии в Украине на их границе начнет метаться и больше вкладывать в своб оборону ( и нашу ,чтобы самим не пришлось воевать )и увеличивать численность собственной армии.Все войска они конечно же выводить не будут но припугнуть гедонистическую ,сытую и привыкшую к спокойной жизни Европу для ее же пользы чтобы шевелилась быстрее святое дело
показати весь коментар
20.05.2026 10:52 Відповісти
Ну, Трамп за першого терміну першим надав летальну зброю - Джевеліни після "грандіозної" допомоги Обами ковдрами й подушками
показати весь коментар
20.05.2026 10:35 Відповісти
Не варто недооцінювати Обаму. Він зґвалтував і вбив Каддафі.
показати весь коментар
20.05.2026 10:48 Відповісти
США введи. І не виймай.
показати весь коментар
20.05.2026 10:47 Відповісти
Відповідно до закону, який до речі підписав сам Трамп, чисельність американських військ на європейському континенті не може опускатися нижче 76000 американських військових більш ніж на 45 днів.
Тож все це - пусті балачки...
показати весь коментар
20.05.2026 10:58 Відповісти
 
 