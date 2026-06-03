Трамп и Зеленский могут встретиться на саммите НАТО в Турции

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО, который состоится в Турции в июле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, которое цитирует Reuters.

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Участие США в саммите НАТО

По словам Рубио, несмотря на разочарование в Альянсе, Соединенные Штаты остаются его членом и примут участие во встрече.

"Соединенные Штаты по-прежнему являются членами альянса НАТО, и мы будем в Турции, чтобы обсудить все эти вопросы. Президент лично примет участие в следующей встрече глав государств НАТО, где все эти моменты будут прояснены", – подчеркнул госсекретарь США.

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Подготовка Турции и участие Украины

По информации СМИ, Турция готовится к саммиту и планирует усилить безопасность столицы. Речь идет об использовании систем противоракетной обороны и истребителей.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина также будет представлена на саммите. Делегацию возглавит он лично.

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