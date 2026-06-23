Перед самітом НАТО в Анкарі затримали понад 200 підозрюваних у тероризмі, - ЗМІ

У Туреччині під час масштабної антитерористичної операції затримали 209 осіб, яких підозрюють у зв'язках із кількома терористичними угрупованнями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Daily Sabah.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Операцію провели в Анкарі та інших регіонах

За даними Головної прокуратури Анкари, поліція з боротьби з тероризмом провела рейди щодо 148 підозрюваних, пов'язаних з терористичним угрупованням "Ісламська держава" та низкою ультралівих організацій.

Водночас підрозділи жандармерії здійснили операції проти ще 93 підозрюваних.

Загалом правоохоронці затримали 209 осіб із 241, які перебували в розшуку.

Читайте: Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині

Частину підозрюваних затримали у Стамбулі

Окремо прокуратура Стамбула повідомила про затримання 24 підозрюваних у зв'язках з організацією DHKP/C під час спецоперацій у місті та ще семи провінціях.

Ще 13 фігурантів залишаються на волі.

У турецьких правоохоронних органах зазначають, що "Ісламська держава" та DHKP/C залишаються одними з головних терористичних загроз для країни.

Посилені заходи безпеки перед самітом НАТО

Як зазначає видання, наступного місяця в Анкарі відбудеться щорічний саміт НАТО.

У зв'язку з підготовкою до заходу турецька влада вже посилює заходи безпеки та поліцейську охорону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленського вже запрошено на саміт НАТО в Анкарі, - Рютте