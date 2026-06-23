Перед саммитом НАТО в Анкаре задержали более 200 подозреваемых в терроризме, - СМИ

В Турции в ходе масштабной антитеррористической операции задержали 209 человек, подозреваемых в связях с несколькими террористическими группировками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Daily Sabah.

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Операция была проведена в Анкаре и других регионах

По данным Главной прокуратуры Анкары, полиция по борьбе с терроризмом провела рейды в отношении 148 подозреваемых, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" и рядом ультралевых организаций.

В то же время подразделения жандармерии провели операции против еще 93 подозреваемых.

Всего правоохранители задержали 209 человек из 241, находившихся в розыске.

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Часть подозреваемых задержали в Стамбуле

Отдельно прокуратура Стамбула сообщила о задержании 24 подозреваемых в связях с организацией DHKP/C в ходе спецопераций в городе и еще семи провинциях.

Еще 13 фигурантов остаются на свободе.

В турецких правоохранительных органах отмечают, что "Исламское государство" и DHKP/C остаются одними из главных террористических угроз для страны.

Усиленные меры безопасности перед саммитом НАТО

Как отмечает издание, в следующем месяце в Анкаре состоится ежегодный саммит НАТО.

В связи с подготовкой к мероприятию турецкие власти уже усиливают меры безопасности и полицейскую охрану.

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