Перед саммитом НАТО в Анкаре задержали более 200 подозреваемых в терроризме, - СМИ
В Турции в ходе масштабной антитеррористической операции задержали 209 человек, подозреваемых в связях с несколькими террористическими группировками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Daily Sabah.
Операция была проведена в Анкаре и других регионах
По данным Главной прокуратуры Анкары, полиция по борьбе с терроризмом провела рейды в отношении 148 подозреваемых, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" и рядом ультралевых организаций.
В то же время подразделения жандармерии провели операции против еще 93 подозреваемых.
Всего правоохранители задержали 209 человек из 241, находившихся в розыске.
Часть подозреваемых задержали в Стамбуле
Отдельно прокуратура Стамбула сообщила о задержании 24 подозреваемых в связях с организацией DHKP/C в ходе спецопераций в городе и еще семи провинциях.
Еще 13 фигурантов остаются на свободе.
В турецких правоохранительных органах отмечают, что "Исламское государство" и DHKP/C остаются одними из главных террористических угроз для страны.
Усиленные меры безопасности перед саммитом НАТО
Как отмечает издание, в следующем месяце в Анкаре состоится ежегодный саммит НАТО.
В связи с подготовкой к мероприятию турецкие власти уже усиливают меры безопасности и полицейскую охрану.
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