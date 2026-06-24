Мерц призвал союзников по НАТО "послать сигнал" Путину из Анкары

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские союзники по НАТО должны послать четкий сигнал поддержки Украине во время саммита Альянса в Анкаре 7–8 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении Мерца после встречи лидеров стран E5 в Берлине, передает Tagesspiegel.

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Встреча лидеров E5 и подготовка к саммиту НАТО

В Берлине канцлер Германии созвал переговоры лидеров стран E5 — Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. В ходе встречи обсуждались вопросы поддержки Украины и подготовки к предстоящему саммиту НАТО.

К переговорам в формате видеосвязи также присоединился генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Мерц обозначил пять ключевых посланий, которые европейские страны планируют озвучить на саммите, в частности в контексте отношений с США и президентом Дональдом Трампом.

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Сигнал поддержки Украины и позиция Европы

Канцлер подчеркнул необходимость единства НАТО и укрепления европейского компонента Альянса, в частности за счет увеличения оборонных расходов и более тесного сотрудничества между союзниками.

"Чтобы мы, как европейские союзники по НАТО, взяли на себя твердое финансовое обязательство перед Киевом. Послание России таково: Украина остается сильной. Поддержка Европы не пошатнется", — заявил Фридрих Мерц.

Также он подчеркнул, что распределение оборонной политики исключительно на национальном уровне является ошибкой, и выступил за усиление совместных подходов в рамках НАТО.

Отдельно Мерц предложил поддержать текущие американо-иранские переговоры и пообещал проинформировать лидеров США и Турции о результатах встречи E5.

Напомним, ранее Мерц заявил, что проведение переговоров о мире зависит исключительно от диктатора Путина, поскольку Украина ранее уже предлагала их проведение.

Саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7–8 июля . Лидеры стран Альянса соберутся в президентском комплексе Бештепе.

. Лидеры стран Альянса соберутся в президентском комплексе Бештепе. На саммите Альянса могут встретиться Трамп и Зеленский.

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