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Новости Саммит НАТО в Анкаре
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Мерц призвал союзников по НАТО "послать сигнал" Путину из Анкары

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские союзники по НАТО должны послать четкий сигнал поддержки Украине во время саммита Альянса в Анкаре 7–8 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении Мерца после встречи лидеров стран E5 в Берлине, передает Tagesspiegel.

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Встреча лидеров E5 и подготовка к саммиту НАТО

В Берлине канцлер Германии созвал переговоры лидеров стран E5 — Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. В ходе встречи обсуждались вопросы поддержки Украины и подготовки к предстоящему саммиту НАТО.

К переговорам в формате видеосвязи также присоединился генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Мерц обозначил пять ключевых посланий, которые европейские страны планируют озвучить на саммите, в частности в контексте отношений с США и президентом Дональдом Трампом.

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Сигнал поддержки Украины и позиция Европы

Канцлер подчеркнул необходимость единства НАТО и укрепления европейского компонента Альянса, в частности за счет увеличения оборонных расходов и более тесного сотрудничества между союзниками.

"Чтобы мы, как европейские союзники по НАТО, взяли на себя твердое финансовое обязательство перед Киевом. Послание России таково: Украина остается сильной. Поддержка Европы не пошатнется", — заявил Фридрих Мерц.

Также он подчеркнул, что распределение оборонной политики исключительно на национальном уровне является ошибкой, и выступил за усиление совместных подходов в рамках НАТО.

Отдельно Мерц предложил поддержать текущие американо-иранские переговоры и пообещал проинформировать лидеров США и Турции о результатах встречи E5.

Напомним, ранее Мерц заявил, что проведение переговоров о мире зависит исключительно от диктатора Путина, поскольку Украина ранее уже предлагала их проведение.

  • Саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7–8 июля. Лидеры стран Альянса соберутся в президентском комплексе Бештепе.
  • На саммите Альянса могут встретиться Трамп и Зеленский. 

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Автор: 

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