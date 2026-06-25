На саммите НАТО закрепят позицию относительно поддержки Украины и усилению давления на РФ, - Макрон

На предстоящем саммите НАТО в Анкаре союзники намерены закрепить общую позицию относительно Украины, сформированную после недавних саммитов "Группы семи" и Европейского совета.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи в формате НАТО E5 в Берлине, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

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Совместная поддержка Украины

"Мы находимся в момент нового сближения между европейцами и американцами. И динамика, начавшаяся на саммите G7 в Эвиане, продолжившаяся на заседании Европейского совета на прошлой неделе, должна продолжиться на саммите НАТО в Анкаре, а затем в рамках Коалиции желающих по поддержке Украины и гарантий безопасности, которую мы соберем 13 июля", - сказал Макрон.

По его словам, важнейшим результатом последних дней стало "уточнение общей позиции" партнеров в отношении Украины.

"Впервые за 18 месяцев все члены G7 вместе подписали один и тот же текст, и американцы вместе с нами заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, о военной и энергетической поддержке Украины, о санкциях против России и взяли на себя обязательство двигаться по тому же пути. Это очень важное достижение", - отметил французский лидер.

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Усиление давления на РФ

Также союзники должны закрепить решения в отношении российской нефти и газа и продолжить санкционное давление на РФ.

"Усиление санкций идет именно в этом направлении. Оно было зафиксировано в последние дни. Именно это мы будем закреплять в ходе нашего обсуждения в Анкаре", - заявил Макрон.

Президент Франции добавил, что саммит в Анкаре также должен вновь подтвердить важность европейской опоры НАТО.

Напомним, что очередной саммит лидеров стран НАТО состоится 7-8 июля 2026 года в столице Турции Анкаре.

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