На саммите НАТО закрепят позицию относительно поддержки Украины и усилению давления на РФ, - Макрон
На предстоящем саммите НАТО в Анкаре союзники намерены закрепить общую позицию относительно Украины, сформированную после недавних саммитов "Группы семи" и Европейского совета.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи в формате НАТО E5 в Берлине, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Совместная поддержка Украины
"Мы находимся в момент нового сближения между европейцами и американцами. И динамика, начавшаяся на саммите G7 в Эвиане, продолжившаяся на заседании Европейского совета на прошлой неделе, должна продолжиться на саммите НАТО в Анкаре, а затем в рамках Коалиции желающих по поддержке Украины и гарантий безопасности, которую мы соберем 13 июля", - сказал Макрон.
По его словам, важнейшим результатом последних дней стало "уточнение общей позиции" партнеров в отношении Украины.
"Впервые за 18 месяцев все члены G7 вместе подписали один и тот же текст, и американцы вместе с нами заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, о военной и энергетической поддержке Украины, о санкциях против России и взяли на себя обязательство двигаться по тому же пути. Это очень важное достижение", - отметил французский лидер.
Усиление давления на РФ
Также союзники должны закрепить решения в отношении российской нефти и газа и продолжить санкционное давление на РФ.
"Усиление санкций идет именно в этом направлении. Оно было зафиксировано в последние дни. Именно это мы будем закреплять в ходе нашего обсуждения в Анкаре", - заявил Макрон.
Президент Франции добавил, что саммит в Анкаре также должен вновь подтвердить важность европейской опоры НАТО.
- Напомним, чтоочередной саммит лидеров стран НАТО состоится 7-8 июля 2026 года в столице Турции Анкаре.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль