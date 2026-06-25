США пересмотрели санкции: из реестра исключены россияне, суда и бизнес

Министерство финансов США обновило санкционные списки, включив в них семерых граждан РФ, два судна и две турецкие компании, связанные с российской логистикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Минфина США.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, из списков граждан особых категорий и запрещенных лиц (SDN) были исключены:

Иван Потанин (сын олигарха Владимира Потанина, главы концерна "Норильский никель");

Герман Белоус (заместитель председателя правления АО АКБ "Новикомбанк");

Ирина Кремлева (член правления ПАО "Банк ФК "Открытие");

Михаил Клюкин (член Наблюдательного совета ПАО "Совкомбанк");

Виктор Николаев (член правления ПАО "Банк ФК "Открытие");

Надежда Черкасова (член правления ПАО "Банк ФК "Открытие");

Максим Смирнов (гражданин РФ).

Также из санкционных списков исключены два судна - "Геннадий Егоров" и "Вячеслав Аршинов". Это многоцелевые сухогрузы, связанные с Государственной транспортной лизинговой компанией России.

Из списка также исключили две турецкие компании: производителя лифтов IDA Asansor, которого обвиняют в обходе санкций и поставках грузов российской оборонной промышленности.

Что этому предшествовало?

США разрешили истечь сроку действия своего смягчения санкций в отношении российской нефти 17 июня после того, как американский президент Дональд Трамп предположил, что соглашение США с Ираном о прекращении войны и открытии Ормузского пролива позволит усилить давление на Россию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На саммите НАТО закрепят позицию по поддержке Украины и усилению давления на РФ, - Макрон