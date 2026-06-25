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Новости Санкции США против России
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США пересмотрели санкции: из реестра исключены россияне, суда и бизнес

Минфин США снял санкции с россиян, судов и компаний

Министерство финансов США обновило санкционные списки, включив в них семерых граждан РФ, два судна и две турецкие компании, связанные с российской логистикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Минфина США.

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В частности, из списков граждан особых категорий и запрещенных лиц (SDN) были исключены:

  • Иван Потанин (сын олигарха Владимира Потанина, главы концерна "Норильский никель");
  • Герман Белоус (заместитель председателя правления АО АКБ "Новикомбанк");
  • Ирина Кремлева (член правления ПАО "Банк ФК "Открытие");
  • Михаил Клюкин (член Наблюдательного совета ПАО "Совкомбанк");
  • Виктор Николаев (член правления ПАО "Банк ФК "Открытие");
  • Надежда Черкасова (член правления ПАО "Банк ФК "Открытие");
  • Максим Смирнов (гражданин РФ).

Также из санкционных списков исключены два судна - "Геннадий Егоров" и "Вячеслав Аршинов". Это многоцелевые сухогрузы, связанные с Государственной транспортной лизинговой компанией России.

Из списка также исключили две турецкие компании: производителя лифтов IDA Asansor, которого обвиняют в обходе санкций и поставках грузов российской оборонной промышленности.

Что этому предшествовало?

США разрешили истечь сроку действия своего смягчения санкций в отношении российской нефти 17 июня после того, как американский президент Дональд Трамп предположил, что соглашение США с Ираном о прекращении войны и открытии Ормузского пролива позволит усилить давление на Россию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На саммите НАТО закрепят позицию по поддержке Украины и усилению давления на РФ, - Макрон

Автор: 

россия (98043) санкции (12082) Минфин США (79)
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Топ комментарии
+20
Доки старе руде опудало буде в Овальному кабінеті, так і буде - життя на гойдалках ідіота
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25.06.2026 07:34 Ответить
+10
Майкл Вайс: Что до управления кризисом: помни, Трамп никогда, ни за что не будет на стороне Украины. Точка. Он ненавидит Украину, ненавидит Зеленского. Он отчаянно хочет помириться с Россией. У него есть глубокий психологический мотив: от такого, как Путин, он хочет не просто уважения, а чтобы тот его полюбил, считал ровней. Путин этого не сделает никогда, потому что видит Трампа насквозь - пустышка, неустойчивый, напыщенный, непредсказуемый и потому опасный. Это как те старые показания мафиози в Конгрессе: если тебе приходится говорить, что ты крутой в своем районе, - значит, ты не крутой. Настоящие авторитарии видят в Дональде Трампе свою прирученную версию.



Филлипс О'Брайен: И насколько Трамп нуждается в одобрении.

Майкл Вайс: На все сто. Иранцы, говорят, наняли психологов, чтобы препарировать сознание Трампа, или что там от него осталось, и эффективнее вести с ним переговоры. Ты думаешь, у подполковника КГБ нет своей команды психологов? Мы знаем, что есть, потому что The Wall Street Journal сообщил: Путин настоял, чтобы нашим посланником был Стив Уиткофф, именно потому, что Уиткофф близок к Трампу. Они оба родом с нью-йоркских окраин, оба девелоперы и мыслят исключительно категориями сделок - все есть кусок земли, который можно обменять, никаких метафизических составляющих у войны и геополитики. И Уиткофф действительно ведет себя почти рабски пророссийски - самый легкий простак, какой когда-либо доставался русским. Полностью

Трамп проиграл войну Ирану - и это меняет расклад для Украины https://hvylya.net/interview/327762-tramp-proigral-voynu-iranu-i-eto-menyaet-rasklad-dlya-ukrainy
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25.06.2026 07:50 Ответить
+5
Похвалив Шашличного, щоб той мовчав, а сам вирішує справи з ВВХ.
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25.06.2026 08:10 Ответить

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