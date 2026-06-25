США пересмотрели санкции: из реестра исключены россияне, суда и бизнес
Министерство финансов США обновило санкционные списки, включив в них семерых граждан РФ, два судна и две турецкие компании, связанные с российской логистикой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Минфина США.
В частности, из списков граждан особых категорий и запрещенных лиц (SDN) были исключены:
- Иван Потанин (сын олигарха Владимира Потанина, главы концерна "Норильский никель");
- Герман Белоус (заместитель председателя правления АО АКБ "Новикомбанк");
- Ирина Кремлева (член правления ПАО "Банк ФК "Открытие");
- Михаил Клюкин (член Наблюдательного совета ПАО "Совкомбанк");
- Виктор Николаев (член правления ПАО "Банк ФК "Открытие");
- Надежда Черкасова (член правления ПАО "Банк ФК "Открытие");
- Максим Смирнов (гражданин РФ).
Также из санкционных списков исключены два судна - "Геннадий Егоров" и "Вячеслав Аршинов". Это многоцелевые сухогрузы, связанные с Государственной транспортной лизинговой компанией России.
Из списка также исключили две турецкие компании: производителя лифтов IDA Asansor, которого обвиняют в обходе санкций и поставках грузов российской оборонной промышленности.
Что этому предшествовало?
США разрешили истечь сроку действия своего смягчения санкций в отношении российской нефти 17 июня после того, как американский президент Дональд Трамп предположил, что соглашение США с Ираном о прекращении войны и открытии Ормузского пролива позволит усилить давление на Россию.
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Филлипс О'Брайен: И насколько Трамп нуждается в одобрении.
Майкл Вайс: На все сто. Иранцы, говорят, наняли психологов, чтобы препарировать сознание Трампа, или что там от него осталось, и эффективнее вести с ним переговоры. Ты думаешь, у подполковника КГБ нет своей команды психологов? Мы знаем, что есть, потому что The Wall Street Journal сообщил: Путин настоял, чтобы нашим посланником был Стив Уиткофф, именно потому, что Уиткофф близок к Трампу. Они оба родом с нью-йоркских окраин, оба девелоперы и мыслят исключительно категориями сделок - все есть кусок земли, который можно обменять, никаких метафизических составляющих у войны и геополитики. И Уиткофф действительно ведет себя почти рабски пророссийски - самый легкий простак, какой когда-либо доставался русским. Полностью
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