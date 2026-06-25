Трамп примет решение относительно нефтяных санкций против РФ на основе рыночных цен, — Рубио

Президент США Дональд Трамп примет окончательное решение о продлении временных исключений из санкций в отношении российской нефти, исходя из динамики цен на мировом рынке энергоносителей.

Об этом во время визита в Кувейт заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает Цензор.НЕТ.

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Последнее слово — за Трампом

Рубио ответил на вопрос журналистов о том, собираются ли Соединенные Штаты полностью отказаться от практики введения новых временных ограничений на поставки нефти из РФ.

"Возможно. Это решение, которое примет президент по мере приближения срока окончания [данных мер]", — отметил Рубио, напомнив, что все предыдущие исключения вводились как сугубо временные меры, призванные не допустить ценового шока и стабилизировать глобальный рынок.

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Падение цен развязывает руки Вашингтону

В то же время глава Госдепартамента обратил внимание на снижение нефтяных котировок. На фоне общего снижения стоимости топлива в мире США получают значительно больше пространства для маневра без риска спровоцировать резкий скачок инфляции внутри страны.

"Я не буду опережать президента и говорить о том, что будет с временным исключением из санкций после истечения срока его действия. Но, очевидно, у него будет такая возможность. Ведь цены на нефть падают. Думаю, в начале сегодняшних торгов они были ниже, чем до конфликта. Дальнейшая динамика рынка станет ключевым фактором при принятии решения", — резюмировал Рубио.

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