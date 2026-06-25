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Новости Санкции против России Санкции США против России
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Трамп примет решение относительно нефтяных санкций против РФ на основе рыночных цен, — Рубио

Рубіо

Президент США Дональд Трамп примет окончательное решение о продлении временных исключений из санкций в отношении российской нефти, исходя из динамики цен на мировом рынке энергоносителей.

Об этом во время визита в Кувейт заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает Цензор.НЕТ.

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Последнее слово — за Трампом

Рубио ответил на вопрос журналистов о том, собираются ли Соединенные Штаты полностью отказаться от практики введения новых временных ограничений на поставки нефти из РФ.

"Возможно. Это решение, которое примет президент по мере приближения срока окончания [данных мер]", — отметил Рубио, напомнив, что все предыдущие исключения вводились как сугубо временные меры, призванные не допустить ценового шока и стабилизировать глобальный рынок.

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Падение цен развязывает руки Вашингтону

В то же время глава Госдепартамента обратил внимание на снижение нефтяных котировок. На фоне общего снижения стоимости топлива в мире США получают значительно больше пространства для маневра без риска спровоцировать резкий скачок инфляции внутри страны.

"Я не буду опережать президента и говорить о том, что будет с временным исключением из санкций после истечения срока его действия. Но, очевидно, у него будет такая возможность. Ведь цены на нефть падают. Думаю, в начале сегодняшних торгов они были ниже, чем до конфликта. Дальнейшая динамика рынка станет ключевым фактором при принятии решения", — резюмировал Рубио.

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Что этому предшествовало?

  • США разрешили истечь сроку действия своего смягчения санкций в отношении российской нефти 17 июня после того, как американский президент Дональд Трамп предположил, что соглашение США с Ираном о прекращении войны и открытии Ормузского пролива позволит усилить давление на Россию.

Автор: 

россия (98065) санкции (12082) США (29624) Трамп Дональд (8272) Рубио Марко (445)
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Топ комментарии
+4
Чим вище ціни - тим слабше санкції! Подвійний підйом для москалів!
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25.06.2026 19:40 Ответить
+3
Будет звонок от друга из москвы. Динамика, емае.
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25.06.2026 19:41 Ответить
+2
Як карта ляже - Трамп такий забобонний
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25.06.2026 19:39 Ответить

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