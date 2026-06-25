Між США та Росією на Алясці "не було жодних угод" щодо миру в Україні, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що під час зустрічі Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці у 2025 році не було укладено жодних угод для завершення російської війни проти України.

Про це Рубіо заявив на брифінгу після зустрічі міністрів закордонних справ Ради співробітництва Перської затоки, інформує Цензор.НЕТ.

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Заперечення "духу Анкориджа"

На питання про те, що Росія "незадоволена" США щодо "виконання угод, укладених на Алясці", Рубіо відповів, що на Алясці не було укладено жодних угод.

"На Алясці не було жодної угоди. На Алясці була пропозиція. Але це ніколи не було угодою. Якби у нас була угода — війна б уже закінчилася", - заявив посадовець.

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Рубіо заявив, що Сполучені Штати особисто "готові на будь-яку конструктивну роль" для завершення війни, яку розпочала Росія проти України.

"Ця війна виснажує Європу, особливо Україну. Війна дедалі виснажує Росію. Тож, якщо ми готові зробити крок вперед і зіграти конструктивну роль, якщо вона для нас є, об'єднати сторони та довести цю війну до кінця, саме це президент намагався зробити вже півтора року, але угоди на Алясці не було", - наголосив держсекретар США.

Про що йдеться?

Зазначимо, що російські посадовці у Кремлі неодноразово заявляли про "угоду Анкориджа" або "домовленості в Анкориджі", за якими вони нібито хочуть завершити війну в Україні.

4 червня Путін назвав "рішення Анкориджу" базою для припинення війни РФ проти України.

21 червня помічник Путіна Ушаков заявив, що "одна зі сторін виявилася неспроможною виконати домовленості, досягнуті в Анкориджі". Його заяву передає російське державне агентство ТАСС.

23 червня сам російський диктатор Путін знову заявляв, що "принципи Анкориджу" мають бути "позицією Росії" у переговорах для припинення війни проти України.

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Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня 2025 року на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

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