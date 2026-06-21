Москва чекає на перемогу й реалізацію власних цілей, а не виконання досягнутих в Анкориджі домовленостей, - Ушаков

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва чекає на перемогу та реалізацію власних цілей, а не виконання домовленостей, досягнутих у межах українського врегулювання в Анкориджі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Так, за словами Ушакова, нібито одна із сторін домовленостей в Анкориджі "виявилася нездатною їх виконати повною мірою".

"На цей момент одна сторона, як і раніше, віддана тим розумінням, які були обговорені в Анкориджі, а інша сторона, як видно, зараз можна сказати вже про це, виявилася не зовсім спроможною пройти свою частину шляху, виконати домовленості", - заявив він.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці РФ розраховувала на повномасштабну співпрацю зі США, але все "виглядає навпаки".

За даними ЗМІ, історична лекція Путіна змусила Трампа пригрозити покинути саміт на Алясці.

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