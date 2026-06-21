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Новини Мирні перемовини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
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Москва чекає на перемогу й реалізацію власних цілей, а не виконання досягнутих в Анкориджі домовленостей, - Ушаков

Ушаков про домовленості на Алясці

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва чекає на перемогу та реалізацію власних цілей, а не виконання домовленостей, досягнутих у межах українського врегулювання в Анкориджі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Так, за словами Ушакова, нібито одна із сторін домовленостей в Анкориджі "виявилася нездатною їх виконати повною мірою".

"На цей момент одна сторона, як і раніше, віддана тим розумінням, які були обговорені в Анкориджі, а інша сторона, як видно, зараз можна сказати вже про це, виявилася не зовсім спроможною пройти свою частину шляху, виконати домовленості", - заявив він.

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Що передувало?

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Автор: 

перемовини (3835) Аляска (47) Ушаков Юрій (34)
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Топ коментарі
+30
Чим більше говорять про необхідність діалогу з росією, тим більше вони нахабність у своїх вимогах!
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21.06.2026 12:51 Відповісти
+26
маскву чекають знатні п*дюлєни. Готуйтеся сцуки 😈😈😈. Це ваша остання війна.
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21.06.2026 12:50 Відповісти
+20
Хер на комір тобі а не перемога, дитя снохачєства.
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21.06.2026 12:52 Відповісти

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