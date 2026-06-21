Москва чекає на перемогу й реалізацію власних цілей, а не виконання досягнутих в Анкориджі домовленостей, - Ушаков
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва чекає на перемогу та реалізацію власних цілей, а не виконання домовленостей, досягнутих у межах українського врегулювання в Анкориджі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Так, за словами Ушакова, нібито одна із сторін домовленостей в Анкориджі "виявилася нездатною їх виконати повною мірою".
"На цей момент одна сторона, як і раніше, віддана тим розумінням, які були обговорені в Анкориджі, а інша сторона, як видно, зараз можна сказати вже про це, виявилася не зовсім спроможною пройти свою частину шляху, виконати домовленості", - заявив він.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці РФ розраховувала на повномасштабну співпрацю зі США, але все "виглядає навпаки".
- За даними ЗМІ, історична лекція Путіна змусила Трампа пригрозити покинути саміт на Алясці.
Топ коментарі
+30 Pawlo Kit
показати весь коментар21.06.2026 12:51 Відповісти Посилання
+26 Besya #602532
показати весь коментар21.06.2026 12:50 Відповісти Посилання
+20 Bill Yard
показати весь коментар21.06.2026 12:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль