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Новости Мирные переговоры Встреча Трампа и Путина на Аляске
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Москва ждет победы и реализации собственных целей, а не выполнения достигнутых в Анкоридже договоренностей, - Ушаков

Ушаков о договоренностях на Аляске

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Москва рассчитывает на победу и достижение собственных целей, а не на выполнение договоренностей, достигнутых в рамках украинского урегулирования в Анкоридже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Так, по словам Ушакова, якобы одна из сторон договоренностей в Анкоридже "оказалась неспособной выполнить их в полной мере".

"На данный момент одна сторона, как и прежде, привержена тем договоренностям, которые были обсуждены в Анкоридже, а другая сторона, как видно, сейчас уже можно об этом говорить, оказалась не совсем способной пройти свою часть пути, выполнить договоренности", — заявил он.

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Что этому предшествовало?

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Автор: 

переговоры (5844) Аляска (43) Ушаков Юрий (34)
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Топ комментарии
+20
Чим більше говорять про необхідність діалогу з росією, тим більше вони нахабність у своїх вимогах!
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21.06.2026 12:51 Ответить
+19
маскву чекають знатні п*дюлєни. Готуйтеся сцуки 😈😈😈. Це ваша остання війна.
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21.06.2026 12:50 Ответить
+15
Хер на комір тобі а не перемога, дитя снохачєства.
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21.06.2026 12:52 Ответить

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