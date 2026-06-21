Москва ждет победы и реализации собственных целей, а не выполнения достигнутых в Анкоридже договоренностей, - Ушаков

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Москва рассчитывает на победу и достижение собственных целей, а не на выполнение договоренностей, достигнутых в рамках украинского урегулирования в Анкоридже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Так, по словам Ушакова, якобы одна из сторон договоренностей в Анкоридже "оказалась неспособной выполнить их в полной мере".

"На данный момент одна сторона, как и прежде, привержена тем договоренностям, которые были обсуждены в Анкоридже, а другая сторона, как видно, сейчас уже можно об этом говорить, оказалась не совсем способной пройти свою часть пути, выполнить договоренности", — заявил он.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее Лавров заявил, что после встречи Трампа и Путина на Аляске РФ рассчитывала на полномасштабное сотрудничество с США, но все "выглядит наоборот".

По данным СМИ, историческая лекция Путина заставила Трампа пригрозить покинуть саммит на Аляске.

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