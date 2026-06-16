Сибіга провів зустріч із Рубіо: Розповів про удари РФ та успіхи України на полі бою
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо на полях саміту G7.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Що обговорювали?
За його словами, сторони обмінялися думками напередодні очікуваних контактів між Трампом та Зеленським.
"Я привітав державного секретаря Рубіо з укладеною США угодою з Іраном. Ми сподіваємося, що вона принесе безпеку регіону та стабільність енергетичним ринкам.
Я підтвердив очікування Президента Зеленського, що ця угода створює можливість активізувати очолювані США мирні зусилля, спрямовані на завершення війни Росії проти України", - йдеться в повідомленні.
Також Сибіга та Рубіо обговорювали шляхи просування мирного процесу.
"Я поділився баченням України щодо кроків, необхідних для того, щоб нарешті посадити Путіна за стіл переговорів.
Я поінформував мого співрозмовника про удари Путіна по Києво-Печерській лаврі та інших цивільних, культурних і історичних об’єктах. Вони свідчать, що Москва веде війну проти віри, спадщини та української ідентичності.
Також я поінформував державного секретаря Рубіо про нещодавні успіхи України на полі бою та у сфері довгострокового санкційного тиску на Росію.
Ми бачимо зростаючий імпульс до миру через силу та розраховуємо на рішуче лідерство й залученість США", - підсумував глава МЗС України.
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