Сибіга провів зустріч із Рубіо: Розповів про удари РФ та успіхи України на полі бою

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо на полях саміту G7.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Що обговорювали?

За його словами, сторони обмінялися думками напередодні очікуваних контактів між Трампом та Зеленським.

"Я привітав державного секретаря Рубіо з укладеною США угодою з Іраном. Ми сподіваємося, що вона принесе безпеку регіону та стабільність енергетичним ринкам.



Я підтвердив очікування Президента Зеленського, що ця угода створює можливість активізувати очолювані США мирні зусилля, спрямовані на завершення війни Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

Також Сибіга та Рубіо обговорювали шляхи просування мирного процесу.

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"Я поділився баченням України щодо кроків, необхідних для того, щоб нарешті посадити Путіна за стіл переговорів.



Я поінформував мого співрозмовника про удари Путіна по Києво-Печерській лаврі та інших цивільних, культурних і історичних об’єктах. Вони свідчать, що Москва веде війну проти віри, спадщини та української ідентичності.



Також я поінформував державного секретаря Рубіо про нещодавні успіхи України на полі бою та у сфері довгострокового санкційного тиску на Росію.



Ми бачимо зростаючий імпульс до миру через силу та розраховуємо на рішуче лідерство й залученість США", - підсумував глава МЗС України.

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