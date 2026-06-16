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Новини Розмова Сибіги та Рубіо
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Сибіга провів зустріч із Рубіо: Розповів про удари РФ та успіхи України на полі бою

Сибіга зустрівся із Рубіо: говорили про війну в Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо на полях саміту G7.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Що обговорювали?

За його словами, сторони обмінялися думками напередодні очікуваних контактів між Трампом та Зеленським.

"Я привітав державного секретаря Рубіо з укладеною США угодою з Іраном. Ми сподіваємося, що вона принесе безпеку регіону та стабільність енергетичним ринкам.

Я підтвердив очікування Президента Зеленського, що ця угода створює можливість активізувати очолювані США мирні зусилля, спрямовані на завершення війни Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

Також Сибіга та Рубіо обговорювали шляхи просування мирного процесу.

Читайте: Рубіо привітав росіян із "днем Росії": Мир в Україні відкриє шлях до конструктивних відносин

"Я поділився баченням України щодо кроків, необхідних для того, щоб нарешті посадити Путіна за стіл переговорів.

Я поінформував мого співрозмовника про удари Путіна по Києво-Печерській лаврі та інших цивільних, культурних і історичних об’єктах. Вони свідчать, що Москва веде війну проти віри, спадщини та української ідентичності.

Також я поінформував державного секретаря Рубіо про нещодавні успіхи України на полі бою та у сфері довгострокового санкційного тиску на Росію.

Ми бачимо зростаючий імпульс до миру через силу та розраховуємо на рішуче лідерство й залученість США", - підсумував глава МЗС України.

Читайте: Зеленський зустрівся із Трампом: "Завжди важливо координувати позиції". ФОТОрепортаж

Автор: 

США (26759) Сибіга Андрій (1005) Рубіо Марко (449)
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16.06.2026 13:52 Відповісти
Це абзац!🤦‍♂️
Тепер вони цілий тиждень будуть розповідати, про "потужне ні#уя".
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16.06.2026 13:57 Відповісти
Цiкаво, цей сивоха знае, хто надае нам розвiдданi, i що вони знають о результатах краще нiж мi самi?

Успiхи - це з початку року мiнус Роботино, мiнус Гуляйполе, мiнус Ямпiль, мiнус Синельникове\Вовчанськ, мiнус Добропiлля, мiнус Мирне?

У тебя лицо скучное, тебе денег никто не даст (с)
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16.06.2026 15:10 Відповісти
 
 