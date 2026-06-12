Рубіо привітав росіян із "днем Росії": Мир в Україні відкриє шлях до конструктивних відносин

Державний секретар США Марко Рубіо від імені американського уряду привітав громадян РФ із "днем Росії", окремо наголосивши на прагненні Вашингтона досягти стабільного миру в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Привітання США

У своїй офіційній заяві Рубіо звернувся безпосередньо до населення Російської Федерації, оминаючи згадки про чинне кремлівське керівництво, та окреслив бачення майбутнього після завершення війни.

Він наголосив, що пріоритетом для Вашингтона залишається припинення російсько-української війни, що має принести вигоду і самим росіянам:

"Від імені Сполучених Штатів Америки я вітаю російський народ із днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані справі досягнення мирного врегулювання російсько-української війни. Ми сподіваємося, що міцний мир відкриє шлях до більш процвітаючого майбутнього для російського народу та до більш конструктивних відносин між нашими двома країнами", - резюмував державний секретар США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Москві скасували концерт на Красній площі до Дня Росії, - ЗМІ

Що передувало?

Нагадаємо, торік Рубіо також виступав з привітаннями для російського народу.

Держсекретар США Марко Рубіо у травні заявив про призупинення мирних переговорів щодо України, але висловив готовність Вашингтона до подальшого посередництва у випадку, якщо перемовини будуть конструктивними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США бачать загрозу ескалації у війні в Украні, - Рубіо