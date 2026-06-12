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Новини День Росії
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Рубіо привітав росіян із "днем Росії": Мир в Україні відкриє шлях до конструктивних відносин

Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо від імені американського уряду привітав громадян РФ із "днем Росії", окремо наголосивши на прагненні Вашингтона досягти стабільного миру в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу.

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Привітання США

У своїй офіційній заяві Рубіо звернувся безпосередньо до населення Російської Федерації, оминаючи згадки про чинне кремлівське керівництво, та окреслив бачення майбутнього після завершення війни.

Він наголосив, що пріоритетом для Вашингтона залишається припинення російсько-української війни, що має принести вигоду і самим росіянам:

"Від імені Сполучених Штатів Америки я вітаю російський народ із днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані справі досягнення мирного врегулювання російсько-української війни. Ми сподіваємося, що міцний мир відкриє шлях до більш процвітаючого майбутнього для російського народу та до більш конструктивних відносин між нашими двома країнами", - резюмував державний секретар США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Москві скасували концерт на Красній площі до Дня Росії, - ЗМІ

Рубіо привітав росіян з днем Росії

Що передувало?

  • Нагадаємо, торік Рубіо також виступав з привітаннями для російського народу.
  • Держсекретар США Марко Рубіо у травні заявив про призупинення мирних переговорів щодо України, але висловив готовність Вашингтона до подальшого посередництва у випадку, якщо перемовини будуть конструктивними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США бачать загрозу ескалації у війні в Украні, - Рубіо

Автор: 

росія (70414) США (26735) Рубіо Марко (446)
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Топ коментарі
+21
Це як привітати німців з річницею третього райху
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12.06.2026 19:22 Відповісти
+13
Лицемірству лицемірних лицемірів-немає меж...
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12.06.2026 19:22 Відповісти
+7
Це набагато гірше.
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12.06.2026 19:26 Відповісти
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Це як привітати німців з річницею третього райху
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12.06.2026 19:22 Відповісти
Це набагато гірше.
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12.06.2026 19:26 Відповісти
Який недолугий невіглас,зовсім.
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12.06.2026 19:45 Відповісти
Лицемірству лицемірних лицемірів-немає меж...
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12.06.2026 19:22 Відповісти
кремлівські федерасти з колоніями ...а рубіо шістка кремлівська...
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12.06.2026 19:22 Відповісти
а чого не сказав щоб убиралися сосіяне в свої *****?)
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12.06.2026 19:24 Відповісти
Це як привітати гестапівців з днем гестапо.
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12.06.2026 19:25 Відповісти
Хорьок твій папа, Марко
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12.06.2026 19:25 Відповісти
самі конструктивні привітання від "Мадяра", тільки вони відкривають дорогу до позитиву...
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12.06.2026 19:25 Відповісти
Святковий феєрверк?
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12.06.2026 19:30 Відповісти
Їбанат цей Рубіо.
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12.06.2026 19:27 Відповісти
Забув добавити "з останнім" днем росії.
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12.06.2026 19:29 Відповісти
https://t.me/our_odessa Новости Одесса | Одеса

"рф попередила США та їхніх партнерів про нанесення удару "Орєшніком" по Україні 11-14 червня."....Оце замiсть "Дякуємо.."...Оце їх вiдповiдь...
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12.06.2026 19:30 Відповісти
читаєш цей ******* і не віриться що це не сон, а реальність
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12.06.2026 19:38 Відповісти
Американці завжди симпатизували російській імперії. З одного боку вони вважали русню такими ж "піонерами" в завоюванні навколишніх "індіанців", з іншого - обидві нації протистояли могутньої Британської імперії. А після 2 світової війни додалася певна повага до гідного суперника.
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12.06.2026 19:39 Відповісти
Росіяни гідний суперник? У чому? В технологіях? В науці? В м'ясних штурмах? Уточніть будь ласка
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12.06.2026 19:52 Відповісти
Дохлий сартірік таки був правий: ну тупииииииє (с)
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12.06.2026 19:41 Відповісти
Посміховисько, а не американський державний діяч
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12.06.2026 19:41 Відповісти
Ещё один дегенерат нашёл падло кого поздравлять, их тварей не поздравлять а истреблять надо...
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12.06.2026 19:43 Відповісти
Трамп побудував систему "тупой и еще тупее" та кілометровий ланцюг жопо лизів від білого дома до сапітолія
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12.06.2026 19:44 Відповісти
В штатах зараз какістократія.
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12.06.2026 19:52 Відповісти
Телепень! Якби кацапія померла при родах, то світ однозначно прожив би без більш ніж 30 великих воєн і біля сотні дрібеих військових конфліктів за останні 300 років і живими щалишилося б біля сотні мільйонів людей.
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12.06.2026 19:44 Відповісти
а Навроцький разом з Фіцо та Радевим теж привітали? 👀
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12.06.2026 19:45 Відповісти
мабуть , у зв'язку з привітаннями американських співучасників рашистського геноциду українського народу і кровожадних окупантів України, сьогодні може в Україну прилетіти пару руйнівних і смертельних рашистських привітань під назвою "орєшнік" ???
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12.06.2026 19:47 Відповісти
Дибіл, блдь...
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12.06.2026 19:48 Відповісти
Ещё в ср*ку поцемай.
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12.06.2026 19:51 Відповісти
 
 