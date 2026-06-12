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Новости День России
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Рубио поздравил россиян с "Днем России": Мир в Украине откроет путь к конструктивным отношениям

Рубіо

Государственный секретарь США Марко Рубио от имени американского правительства поздравил граждан РФ с "Днём России", особо отметив стремление Вашингтона добиться стабильного мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

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Поздравление США

В своем официальном заявлении Рубио обратился непосредственно к населению Российской Федерации, избегая упоминаний о действующем кремлевском руководстве, и обрисовал видение будущего после завершения войны.

Он подчеркнул, что приоритетом для Вашингтона остается прекращение российско-украинской войны, что должно принести пользу и самим россиянам:

"От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю российский народ с Днем России. Соединенные Штаты, как и прежде, привержены делу достижения мирного урегулирования российско-украинской войны. Мы надеемся, что прочный мир откроет путь к более процветающему будущему для российского народа и к более конструктивным отношениям между нашими двумя странами", — резюмировал госсекретарь США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Москве отменили концерт на Красной площади ко Дню России, - СМИ

Рубио поздравил россиян с Днем России

Что предшествовало?

  • Напомним, в прошлом году Рубио также выступал с поздравлениями для российского народа.
  • Госсекретарь США Марко Рубио в мае заявил о приостановке мирных переговоров по Украине, но выразил готовность Вашингтона к дальнейшему посредничеству в случае, если переговоры будут конструктивными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США видят угрозу эскалации в войне в Украине, - Рубио

Автор: 

россия (97892) США (29547) Рубио Марко (440)
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Топ комментарии
+21
Це як привітати німців з річницею третього райху
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12.06.2026 19:22 Ответить
+13
Лицемірству лицемірних лицемірів-немає меж...
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12.06.2026 19:22 Ответить
+6
Це як привітати гестапівців з днем гестапо.
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12.06.2026 19:25 Ответить
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Це як привітати німців з річницею третього райху
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12.06.2026 19:22 Ответить
Це набагато гірше.
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12.06.2026 19:26 Ответить
Який недолугий невіглас,зовсім.
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12.06.2026 19:45 Ответить
Лицемірству лицемірних лицемірів-немає меж...
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12.06.2026 19:22 Ответить
кремлівські федерасти з колоніями ...а рубіо шістка кремлівська...
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12.06.2026 19:22 Ответить
а чого не сказав щоб убиралися сосіяне в свої *****?)
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12.06.2026 19:24 Ответить
Це як привітати гестапівців з днем гестапо.
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12.06.2026 19:25 Ответить
Хорьок твій папа, Марко
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12.06.2026 19:25 Ответить
самі конструктивні привітання від "Мадяра", тільки вони відкривають дорогу до позитиву...
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12.06.2026 19:25 Ответить
Святковий феєрверк?
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12.06.2026 19:30 Ответить
Їбанат цей Рубіо.
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12.06.2026 19:27 Ответить
Забув добавити "з останнім" днем росії.
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12.06.2026 19:29 Ответить
https://t.me/our_odessa Новости Одесса | Одеса

"рф попередила США та їхніх партнерів про нанесення удару "Орєшніком" по Україні 11-14 червня."....Оце замiсть "Дякуємо.."...Оце їх вiдповiдь...
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12.06.2026 19:30 Ответить
читаєш цей ******* і не віриться що це не сон, а реальність
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12.06.2026 19:38 Ответить
Американці завжди симпатизували російській імперії. З одного боку вони вважали русню такими ж "піонерами" в завоюванні навколишніх "індіанців", з іншого - обидві нації протистояли могутньої Британської імперії. А після 2 світової війни додалася певна повага до гідного суперника.
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12.06.2026 19:39 Ответить
Росіяни гідний суперник? У чому? В технологіях? В науці? В м'ясних штурмах? Уточніть будь ласка
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12.06.2026 19:52 Ответить
Дохлий сартірік таки був правий: ну тупииииииє (с)
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12.06.2026 19:41 Ответить
Посміховисько, а не американський державний діяч
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12.06.2026 19:41 Ответить
Ещё один дегенерат нашёл падло кого поздравлять, их тварей не поздравлять а истреблять надо...
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12.06.2026 19:43 Ответить
Трамп побудував систему "тупой и еще тупее" та кілометровий ланцюг жопо лизів від білого дома до сапітолія
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12.06.2026 19:44 Ответить
В штатах зараз какістократія.
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12.06.2026 19:52 Ответить
Телепень! Якби кацапія померла при родах, то світ однозначно прожив би без більш ніж 30 великих воєн і біля сотні дрібеих військових конфліктів за останні 300 років і живими щалишилося б біля сотні мільйонів людей.
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12.06.2026 19:44 Ответить
а Навроцький разом з Фіцо та Радевим теж привітали? 👀
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12.06.2026 19:45 Ответить
мабуть , у зв'язку з привітаннями американських співучасників рашистського геноциду українського народу і кровожадних окупантів України, сьогодні може в Україну прилетіти пару руйнівних і смертельних рашистських привітань під назвою "орєшнік" ???
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12.06.2026 19:47 Ответить
Дибіл, блдь...
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12.06.2026 19:48 Ответить
Ещё в ср*ку поцемай.
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12.06.2026 19:51 Ответить
 
 