Государственный секретарь США Марко Рубио от имени американского правительства поздравил граждан РФ с "Днём России", особо отметив стремление Вашингтона добиться стабильного мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

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Поздравление США

В своем официальном заявлении Рубио обратился непосредственно к населению Российской Федерации, избегая упоминаний о действующем кремлевском руководстве, и обрисовал видение будущего после завершения войны.

Он подчеркнул, что приоритетом для Вашингтона остается прекращение российско-украинской войны, что должно принести пользу и самим россиянам:

"От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю российский народ с Днем России. Соединенные Штаты, как и прежде, привержены делу достижения мирного урегулирования российско-украинской войны. Мы надеемся, что прочный мир откроет путь к более процветающему будущему для российского народа и к более конструктивным отношениям между нашими двумя странами", — резюмировал госсекретарь США.

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Что предшествовало?

Напомним, в прошлом году Рубио также выступал с поздравлениями для российского народа.

Госсекретарь США Марко Рубио в мае заявил о приостановке мирных переговоров по Украине, но выразил готовность Вашингтона к дальнейшему посредничеству в случае, если переговоры будут конструктивными.

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