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Новости День России
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В Москве отменили концерт на Красной площади ко Дню России, - СМИ

На Красной площади в Москве отменили концерт ко Дню России 12 июня

В Москве отменили концерт на Красной площади, который планировалось провести 12 июня в честь Дня России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности Msk1, праздничное мероприятие перенесли в другое место.

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Концерт должен был состояться на Красной площади

По данным издания, концерт под названием "В единстве народов – сила России" ранее анонсировала команда российской певицы Надежды Бабкиной.

Ожидалось, что в нем примут участие исполнитель Shaman, Лариса Долина, Александр Буйнов и другие российские артисты.

Однако концерт на Красной площади был отменен.

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Мероприятие перенесли в культурный центр

Как отмечает Msk1, концерт решили провести в культурном центре "Моссовет" на Преображенской площади.

Причины смены локации издание не называет.

В то же время российские СМИ обращают внимание, что в этом году массовые мероприятия в центре Москвы уже проходили с определенными ограничениями.

В частности, 9 мая военный парад на Красной площади впервые с 2007 года прошел без демонстрации военной техники. В Министерстве обороны РФ тогда объяснили это "текущей оперативной обстановкой".

Несмотря на это, в начале июня на Красной площади состоялся книжный фестиваль, который длился с 4 по 7 июня.

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Автор: 

москва (3077) площадь (13)
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Топ комментарии
+10
Ну чого скасували ❓😿. Був же шанс привести концерт з вогником 😈🔥🔥
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11.06.2026 13:12 Ответить
+8
І безкоштовними квитками на концерт кабздона)))
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11.06.2026 13:16 Ответить
+6
З цієї новини хоч дізнався, що бабкіна, доліна і буйнов ще дихають, ато думав - вже склєяли ласти...
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11.06.2026 13:25 Ответить
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Ну чого скасували ❓😿. Був же шанс привести концерт з вогником 😈🔥🔥
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11.06.2026 13:12 Ответить
І безкоштовними квитками на концерт кабздона)))
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11.06.2026 13:16 Ответить
Лариса Доліна, Олександр Буйнов, Кіркороб, Газманов, Расторгуєв - оце все шобло ще. колись у моєму дитинстві сусідка слухала через забор. Я вже думав, що те лайно вже на пенсії або давно почило у пеклі. а ні - воно бляха ще щось там жите і дригається
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11.06.2026 13:32 Ответить
Та живі...ледь шкандибають..Ви про Леонтьєва забули, єдинороску Бабкіну та синка Газманова - молоду погань поросль.
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11.06.2026 13:38 Ответить
згадав те, що колись ув, я ту всю погань не знаю))))
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11.06.2026 13:51 Ответить
Крім синка головного єсаула, у 70-80х їх безупину крутили в поїздах та по радіо, галубих огоньках, на день Перемоги і т.і.
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11.06.2026 14:11 Ответить
Буде тільки вогник. концерт тю-тю.
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11.06.2026 14:48 Ответить
Гойда!!!!!
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11.06.2026 13:12 Ответить
А чьо случілась? Краснову на хахлів не поскаржились чи він трубку не бере?
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11.06.2026 13:13 Ответить
Краснов по вуха в лайні, йому імпічмент грозить та електричний стілець чи як в США забавляються в різних штатах.
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11.06.2026 13:23 Ответить
біда...а як же тоді проволати "Гойда, братья и сестрьі! Гойда!!!"?!
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11.06.2026 13:18 Ответить
Ну то проведіть, як зазвичай, у спб та Криму - типу воєнно-морських парадів
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11.06.2026 13:18 Ответить
Ну так же і проводять - типу ніяк .
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11.06.2026 14:11 Ответить
Та я ж "салют" подивитись хочу)))
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11.06.2026 14:16 Ответить
На ПМЕФ вже був, хорошого по трошки, може злипнутись
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11.06.2026 14:23 Ответить
А шо таке?
А шо сі сталось?
Капаци, а це було передбачено планом СВО ще в 2022 році?
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11.06.2026 13:21 Ответить
З цієї новини хоч дізнався, що бабкіна, доліна і буйнов ще дихають, ато думав - вже склєяли ласти...
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11.06.2026 13:25 Ответить
Російська співачка-путіністка Лариса Доліна стала жертвою масштабної схеми. Шахраї обманом змусили її продати елітну квартиру в Москві та переказати близько 150-180 млн рублів (разом із готівкою) на рахунки, які виявилися пов'язаними з українськими фондами, зокрема на підтримку ЗСУ та полку "Азов"))
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11.06.2026 13:39 Ответить
Вона вже хату відсудила у тих, хто купив
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11.06.2026 14:17 Ответить
Заяву на дозвил поздно подали.
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11.06.2026 13:25 Ответить
Чому скасували, невже голобородько не надав дозвіл?
А чого ви очікували від самозакоханого нарциса? Ви ж його минулого разу (на 9 травня) надули і кинули, тепер він образився
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11.06.2026 13:26 Ответить
Але ж їх якось треба поздоровити..мб хоч наші добрі дрони московитам салюти організують?
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11.06.2026 13:32 Ответить
Зеленский не дал разрешения на проведение?
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11.06.2026 13:52 Ответить
Та преображенська, напевне, і не дуже далеко від красної. Какая разніца?
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11.06.2026 13:58 Ответить
А той "культурний" центр не з горючих матеріалів побудований??? Чи його в 10 кол обложили ПВО?? Вони провели парад, а після вже декілька разів масовано обстріляли Київ та головні місця України...десятки вбитих, у та.ч дітей!!
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11.06.2026 14:13 Ответить
"День Росії" - найбільш крінжове кацапське свято. Єльцину невдобно було назвати "день незалежності" (від кого, блд, від СССР), і вони дуже не ******* згадувати події, які ховаються під цією датою.
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11.06.2026 14:14 Ответить
Тююю, придурки... такий шанс здихатись Бабкіной профукали!
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11.06.2026 14:46 Ответить
 
 