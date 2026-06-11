В Москве отменили концерт на Красной площади ко Дню России, - СМИ
В Москве отменили концерт на Красной площади, который планировалось провести 12 июня в честь Дня России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности Msk1, праздничное мероприятие перенесли в другое место.
Концерт должен был состояться на Красной площади
По данным издания, концерт под названием "В единстве народов – сила России" ранее анонсировала команда российской певицы Надежды Бабкиной.
Ожидалось, что в нем примут участие исполнитель Shaman, Лариса Долина, Александр Буйнов и другие российские артисты.
Однако концерт на Красной площади был отменен.
Мероприятие перенесли в культурный центр
Как отмечает Msk1, концерт решили провести в культурном центре "Моссовет" на Преображенской площади.
Причины смены локации издание не называет.
В то же время российские СМИ обращают внимание, что в этом году массовые мероприятия в центре Москвы уже проходили с определенными ограничениями.
В частности, 9 мая военный парад на Красной площади впервые с 2007 года прошел без демонстрации военной техники. В Министерстве обороны РФ тогда объяснили это "текущей оперативной обстановкой".
Несмотря на это, в начале июня на Красной площади состоялся книжный фестиваль, который длился с 4 по 7 июня.
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поганьпоросль.
А шо сі сталось?
Капаци, а це було передбачено планом СВО ще в 2022 році?
А чого ви очікували від самозакоханого нарциса? Ви ж його минулого разу (на 9 травня) надули і кинули, тепер він образився