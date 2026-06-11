В Москве отменили концерт на Красной площади ко Дню России, - СМИ

В Москве отменили концерт на Красной площади, который планировалось провести 12 июня в честь Дня России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности Msk1, праздничное мероприятие перенесли в другое место.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Концерт должен был состояться на Красной площади

По данным издания, концерт под названием "В единстве народов – сила России" ранее анонсировала команда российской певицы Надежды Бабкиной.

Ожидалось, что в нем примут участие исполнитель Shaman, Лариса Долина, Александр Буйнов и другие российские артисты.

Однако концерт на Красной площади был отменен.

Читайте: На крыше многоэтажки в Москве установили ЗРК "Панцирь", — СМИ. ВИДЕО

Мероприятие перенесли в культурный центр

Как отмечает Msk1, концерт решили провести в культурном центре "Моссовет" на Преображенской площади.

Причины смены локации издание не называет.

В то же время российские СМИ обращают внимание, что в этом году массовые мероприятия в центре Москвы уже проходили с определенными ограничениями.

В частности, 9 мая военный парад на Красной площади впервые с 2007 года прошел без демонстрации военной техники. В Министерстве обороны РФ тогда объяснили это "текущей оперативной обстановкой".

Несмотря на это, в начале июня на Красной площади состоялся книжный фестиваль, который длился с 4 по 7 июня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России сообщили о ночной атаке дронов: взрывы в районе Москвы и удар по Ярославской области