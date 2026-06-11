У Москві скасували концерт на Красній площі до Дня Росії , - ЗМІ

У Москві скасували концерт на Красній площі, який планували провести 12 червня з нагоди Дня Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ, зокрема Msk1, святковий захід перенесли до іншої локації.

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Концерт мав відбутися на Красній площі

За даними видання, концерт під назвою "У єдності народів – сила Росії" раніше анонсувала команда російської співачки Надії Бабкіної.

Очікувалося, що участь у ньому візьмуть виконавець Shaman, Лариса Доліна, Олександр Буйнов та інші російські артисти.

Однак концерт на Красній площі було скасовано.

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Захід перенесли до культурного центру

Як зазначає Msk1, концерт вирішили провести у культурному центрі "Моссовєт" на Преображенській площі.

Причини зміни локації видання не називає.

Водночас російські медіа звертають увагу, що цьогорічні масові заходи в центрі Москви вже відбувалися з певними обмеженнями.

Зокрема, 9 травня військовий парад на Красній площі вперше з 2007 року пройшов без демонстрації військової техніки. У Міністерстві оборони РФ тоді пояснили це "поточною оперативною обстановкою".

Попри це, на початку червня на Красній площі відбувся книжковий фестиваль, який тривав із 4 по 7 червня.

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