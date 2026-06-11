У Москві скасували концерт на Красній площі до Дня Росії , - ЗМІ
У Москві скасували концерт на Красній площі, який планували провести 12 червня з нагоди Дня Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ, зокрема Msk1, святковий захід перенесли до іншої локації.
Концерт мав відбутися на Красній площі
За даними видання, концерт під назвою "У єдності народів – сила Росії" раніше анонсувала команда російської співачки Надії Бабкіної.
Очікувалося, що участь у ньому візьмуть виконавець Shaman, Лариса Доліна, Олександр Буйнов та інші російські артисти.
Однак концерт на Красній площі було скасовано.
Захід перенесли до культурного центру
Як зазначає Msk1, концерт вирішили провести у культурному центрі "Моссовєт" на Преображенській площі.
Причини зміни локації видання не називає.
Водночас російські медіа звертають увагу, що цьогорічні масові заходи в центрі Москви вже відбувалися з певними обмеженнями.
Зокрема, 9 травня військовий парад на Красній площі вперше з 2007 року пройшов без демонстрації військової техніки. У Міністерстві оборони РФ тоді пояснили це "поточною оперативною обстановкою".
Попри це, на початку червня на Красній площі відбувся книжковий фестиваль, який тривав із 4 по 7 червня.
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поганьпоросль.
А шо сі сталось?
Капаци, а це було передбачено планом СВО ще в 2022 році?
А чого ви очікували від самозакоханого нарциса? Ви ж його минулого разу (на 9 травня) надули і кинули, тепер він образився