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Новини День Росії
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У Москві скасували концерт на Красній площі до Дня Росії , - ЗМІ

На Красній площі в Москві скасували концерт до Дня Росії 12 червня

У Москві скасували концерт на Красній площі, який планували провести 12 червня з нагоди Дня Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ, зокрема Msk1,  святковий захід перенесли до іншої локації.

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Концерт мав відбутися на Красній площі

За даними видання, концерт під назвою "У єдності народів – сила Росії" раніше анонсувала команда російської співачки Надії Бабкіної.

Очікувалося, що участь у ньому візьмуть виконавець Shaman, Лариса Доліна, Олександр Буйнов та інші російські артисти.

Однак концерт на Красній площі було скасовано.

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Захід перенесли до культурного центру

Як зазначає Msk1, концерт вирішили провести у культурному центрі "Моссовєт" на Преображенській площі.

Причини зміни локації видання не називає.

Водночас російські медіа звертають увагу, що цьогорічні масові заходи в центрі Москви вже відбувалися з певними обмеженнями.

Зокрема, 9 травня військовий парад на Красній площі вперше з 2007 року пройшов без демонстрації військової техніки. У Міністерстві оборони РФ тоді пояснили це "поточною оперативною обстановкою".

Попри це, на початку червня на Красній площі відбувся книжковий фестиваль, який тривав із 4 по 7 червня.

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Автор: 

москва (1329) площа (8)
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Топ коментарі
+10
Ну чого скасували ❓😿. Був же шанс привести концерт з вогником 😈🔥🔥
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11.06.2026 13:12 Відповісти
+10
І безкоштовними квитками на концерт кабздона)))
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11.06.2026 13:16 Відповісти
+7
Лариса Доліна, Олександр Буйнов, Кіркороб, Газманов, Расторгуєв - оце все шобло ще. колись у моєму дитинстві сусідка слухала через забор. Я вже думав, що те лайно вже на пенсії або давно почило у пеклі. а ні - воно бляха ще щось там жите і дригається
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11.06.2026 13:32 Відповісти
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Ну чого скасували ❓😿. Був же шанс привести концерт з вогником 😈🔥🔥
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11.06.2026 13:12 Відповісти
І безкоштовними квитками на концерт кабздона)))
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11.06.2026 13:16 Відповісти
Лариса Доліна, Олександр Буйнов, Кіркороб, Газманов, Расторгуєв - оце все шобло ще. колись у моєму дитинстві сусідка слухала через забор. Я вже думав, що те лайно вже на пенсії або давно почило у пеклі. а ні - воно бляха ще щось там жите і дригається
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11.06.2026 13:32 Відповісти
Та живі...ледь шкандибають..Ви про Леонтьєва забули, єдинороску Бабкіну та синка Газманова - молоду погань поросль.
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11.06.2026 13:38 Відповісти
згадав те, що колись ув, я ту всю погань не знаю))))
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11.06.2026 13:51 Відповісти
Крім синка головного єсаула, у 70-80х їх безупину крутили в поїздах та по радіо, галубих огоньках, на день Перемоги і т.і.
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11.06.2026 14:11 Відповісти
Буде тільки вогник. концерт тю-тю.
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11.06.2026 14:48 Відповісти
Гойда!!!!!
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11.06.2026 13:12 Відповісти
А чьо случілась? Краснову на хахлів не поскаржились чи він трубку не бере?
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11.06.2026 13:13 Відповісти
Краснов по вуха в лайні, йому імпічмент грозить та електричний стілець чи як в США забавляються в різних штатах.
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11.06.2026 13:23 Відповісти
біда...а як же тоді проволати "Гойда, братья и сестрьі! Гойда!!!"?!
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11.06.2026 13:18 Відповісти
Ну то проведіть, як зазвичай, у спб та Криму - типу воєнно-морських парадів
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11.06.2026 13:18 Відповісти
Ну так же і проводять - типу ніяк .
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11.06.2026 14:11 Відповісти
Та я ж "салют" подивитись хочу)))
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11.06.2026 14:16 Відповісти
На ПМЕФ вже був, хорошого по трошки, може злипнутись
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11.06.2026 14:23 Відповісти
А шо таке?
А шо сі сталось?
Капаци, а це було передбачено планом СВО ще в 2022 році?
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11.06.2026 13:21 Відповісти
З цієї новини хоч дізнався, що бабкіна, доліна і буйнов ще дихають, ато думав - вже склєяли ласти...
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11.06.2026 13:25 Відповісти
Російська співачка-путіністка Лариса Доліна стала жертвою масштабної схеми. Шахраї обманом змусили її продати елітну квартиру в Москві та переказати близько 150-180 млн рублів (разом із готівкою) на рахунки, які виявилися пов'язаними з українськими фондами, зокрема на підтримку ЗСУ та полку "Азов"))
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11.06.2026 13:39 Відповісти
Вона вже хату відсудила у тих, хто купив
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11.06.2026 14:17 Відповісти
Заяву на дозвил поздно подали.
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11.06.2026 13:25 Відповісти
Чому скасували, невже голобородько не надав дозвіл?
А чого ви очікували від самозакоханого нарциса? Ви ж його минулого разу (на 9 травня) надули і кинули, тепер він образився
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11.06.2026 13:26 Відповісти
Але ж їх якось треба поздоровити..мб хоч наші добрі дрони московитам салюти організують?
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11.06.2026 13:32 Відповісти
Зеленский не дал разрешения на проведение?
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11.06.2026 13:52 Відповісти
Та преображенська, напевне, і не дуже далеко від красної. Какая разніца?
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11.06.2026 13:58 Відповісти
А той "культурний" центр не з горючих матеріалів побудований??? Чи його в 10 кол обложили ПВО?? Вони провели парад, а після вже декілька разів масовано обстріляли Київ та головні місця України...десятки вбитих, у та.ч дітей!!
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11.06.2026 14:13 Відповісти
"День Росії" - найбільш крінжове кацапське свято. Єльцину невдобно було назвати "день незалежності" (від кого, блд, від СССР), і вони дуже не ******* згадувати події, які ховаються під цією датою.
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11.06.2026 14:14 Відповісти
Тююю, придурки... такий шанс здихатись Бабкіной профукали!
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11.06.2026 14:46 Відповісти
Цікаво, чому і в заголовку, і у самій статті, слова "день рассосісі" написані обидва з великих літер?
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11.06.2026 14:51 Відповісти
потому, что редакторы Цензор.Нет. обиделись на отмену концерта!
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11.06.2026 15:01 Відповісти
Так дроны украинские планировали принять участие хотя... Концертный зал даже удобнее ))
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11.06.2026 15:09 Відповісти
 
 