США бачать загрозу ескалації у війні в Украні, - Рубіо

Війна, яку Росія веде проти України, має затяжний характер і несе ризики подальшої ескалації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі державного секретаря США Марка Рубіо під час слухань у комітеті Конгресу США із закордонних справ, трансляцію яких здійснював C-SPAN.

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Війна затягується і має ризики ескалації

Під час слухань конгресмен Джаред Московіц запитав Рубіо про те, чому алгоритми соціальних мереж більше показують контент про війну в Секторі Гази, ніж про війну Росії проти України.

"Росіяни втрачають приблизно 5 тис. військових на тиждень – це божевільна цифра. Це свого роду глухий кут, який одночасно несе ризик ескалації, оскільки ми бачимо глибокі удари по території Росії", – заявив Рубіо.

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США наголошують на важливості переговорів

Рубіо також підкреслив, що США повинні підтримувати дипломатичні контакти навіть із країнами, з якими мають складні відносини.

Він зазначив, що мав кілька розмов із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

За його словами, такі переговори є проявом зрілої дипломатії та не означають поступок.

Держсекретар додав, що діалог може не давати швидкого результату, але дозволяє зберігати комунікацію між сторонами.

Раніше Рубіо зазначив, що Росія "особливо" не бажає йти на поступки щодо завершення війни в Україні. Також за його словами, Вашингтон активно намагається посадити Київ і Москву за стіл перемовин.

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