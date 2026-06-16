Сибига провел встречу с Рубио: рассказал об ударах РФ и успехах Украины на поле боя
Министр иностранных дел Андрей Сибига провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в кулуарах саммита G7.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Что обсуждали?
По его словам, стороны обменялись мнениями накануне ожидаемых контактов между Трампом и Зеленским.
"Я поздравил государственного секретаря Рубио с заключенным США соглашением с Ираном. Мы надеемся, что оно принесет безопасность региону и стабильность энергетическим рынкам.
Я подтвердил ожидания президента Зеленского, что это соглашение создает возможность активизировать возглавляемые США мирные усилия, направленные на завершение войны России против Украины", - говорится в сообщении.
Также Сибига и Рубио обсуждали пути продвижения мирного процесса.
"Я поделился видением Украины относительно шагов, необходимых для того, чтобы наконец усадить Путина за стол переговоров.
Я проинформировал моего собеседника об ударах Путина по Киево-Печерской лавре и другим гражданским, культурным и историческим объектам. Они свидетельствуют о том, что Москва ведет войну против веры, наследия и украинской идентичности.
Также я проинформировал государственного секретаря Рубио о недавних успехах Украины на поле боя и в сфере долгосрочного санкционного давления на Россию.
Мы видим растущий импульс к миру через силу и рассчитываем на решительное лидерство и вовлеченность США", - подытожил глава МИД Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер вони цілий тиждень будуть розповідати, про "потужне ні#уя".