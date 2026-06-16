Сибига провел встречу с Рубио: рассказал об ударах РФ и успехах Украины на поле боя

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в кулуарах саммита G7.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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Что обсуждали?

По его словам, стороны обменялись мнениями накануне ожидаемых контактов между Трампом и Зеленским.

"Я поздравил государственного секретаря Рубио с заключенным США соглашением с Ираном. Мы надеемся, что оно принесет безопасность региону и стабильность энергетическим рынкам.



Я подтвердил ожидания президента Зеленского, что это соглашение создает возможность активизировать возглавляемые США мирные усилия, направленные на завершение войны России против Украины", - говорится в сообщении.

Также Сибига и Рубио обсуждали пути продвижения мирного процесса.

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"Я поделился видением Украины относительно шагов, необходимых для того, чтобы наконец усадить Путина за стол переговоров.



Я проинформировал моего собеседника об ударах Путина по Киево-Печерской лавре и другим гражданским, культурным и историческим объектам. Они свидетельствуют о том, что Москва ведет войну против веры, наследия и украинской идентичности.



Также я проинформировал государственного секретаря Рубио о недавних успехах Украины на поле боя и в сфере долгосрочного санкционного давления на Россию.



Мы видим растущий импульс к миру через силу и рассчитываем на решительное лидерство и вовлеченность США", - подытожил глава МИД Украины.

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