Между США и Россией на Аляске "не было никаких соглашений" относительно мира в Украине, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что во время встречи Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске в 2025 году не было заключено никаких соглашений о прекращении российской войны против Украины.

Об этом Рубио заявил на брифинге после встречи министров иностранных дел Совета сотрудничества Персидского залива, сообщает Цензор.НЕТ.

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Опровержение "духа Анкориджа"

На вопрос о том, что Россия "недовольна" США в отношении "выполнения соглашений, заключенных на Аляске", Рубио ответил, что на Аляске не было заключено никаких соглашений.

"На Аляске не было никакого соглашения. На Аляске было предложение. Но это никогда не было соглашением. Если бы у нас было соглашение - война бы уже закончилась", - заявил чиновник.

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Рубио заявил, что Соединенные Штаты лично "готовы к любой конструктивной роли" для завершения войны, которую начала Россия против Украины.

"Эта война истощает Европу, особенно Украину. Война все больше изматывает Россию. Поэтому, если мы готовы сделать шаг вперед и сыграть конструктивную роль, если она для нас есть, объединить стороны и довести эту войну до конца, именно это президент пытался сделать уже полтора года, но соглашения на Аляске не было", - подчеркнул госсекретарь США.

О чем идет речь?

Отметим, что российские чиновники в Кремле неоднократно заявляли о "соглашении в Анкоридже" или "договоренностях в Анкоридже", по которым они якобы хотят завершить войну в Украине.

4 июня Путин назвал "решение Анкориджа" основой для прекращения войны РФ против Украины.

21 июня помощник Путина Ушаков заявил, что "одна из сторон оказалась неспособной выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже". Его заявление передает российское государственное агентство ТАСС.

23 июня сам российский диктатор Путин вновь заявил, что "принципы Анкориджа" должны стать "позицией России" в переговорах о прекращении войны против Украины.

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Что известно о встрече Трампа и Путина на Аляске

15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска, США) встретились президент США Дональд Трамп и лидер Кремля Владимир Путин. Они обсуждали войну РФ против Украины и ряд двусторонних вопросов.

Встреча прошла без участия Владимира Зеленского и европейских лидеров. Украинский президент уже назвал ее "личной победой Путина", заявив, что тот не настроен на мир, а хочет лишь выйти из международной изоляции и отсрочить санкции.

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