Заявления Рубио об отсутствии соглашения на Аляске вызывают вопросы, - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что на Аляске между США и РФ "не было никаких соглашений" относительно мира в Украине.
Его цитируют российские пропагандисты, передает Цензор.НЕТ.
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"Заявления Рубио об отсутствии соглашения на Аляске вызывают вопросы", — сказал он.
Также Лавров призвал "внести ясность" в ситуацию с участием США в урегулировании войны в Украине.
Что предшествовало?
Ранее госсекретарь США Рубио заявил, что во время встречи Дональда Трампа и диктатора Путина на Аляске в 2025 году не было заключено никаких соглашений о прекращении российской войны против Украины.
Анкоридж
Российские чиновники в Кремле неоднократно заявляли о "соглашении в Анкоридже" или "договоренностях в Анкоридже", по которым они якобы хотят завершить войну в Украине.
- 4 июня Путин назвал "решение Анкориджа" основой для прекращения войны РФ против Украины.
- 21 июня помощник Путина Ушаков заявил, что "одна из сторон оказалась неспособной выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже". Его заявление передает российское государственное агентство ТАСС.
- 23 июня сам российский диктатор Путин вновь заявил, что "принципы Анкориджа" должны стать "позицией России" в переговорах о прекращении войны против Украины.
Что известно о встрече Трампа и Путина на Аляске?
15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска, США) встретились президент США Дональд Трамп и лидер Кремля Владимир Путин. Они обсуждали войну РФ против Украины и ряд двусторонних вопросов.
Встреча прошла без участия Владимира Зеленского и европейских лидеров. Украинский президент уже назвал ее "личной победой Путина", заявив, что тот не настроен на мир, а хочет лишь выйти из международной изоляции и отсрочить санкции.
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