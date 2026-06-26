Заявления Рубио об отсутствии соглашения на Аляске вызывают вопросы, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что на Аляске между США и РФ "не было никаких соглашений" относительно мира в Украине.

Его цитируют российские пропагандисты, передает Цензор.НЕТ.

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"Заявления Рубио об отсутствии соглашения на Аляске вызывают вопросы", — сказал он.

Также Лавров призвал "внести ясность" в ситуацию с участием США в урегулировании войны в Украине.

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Что предшествовало?

Ранее госсекретарь США Рубио заявил, что во время встречи Дональда Трампа и диктатора Путина на Аляске в 2025 году не было заключено никаких соглашений о прекращении российской войны против Украины.

Анкоридж

Российские чиновники в Кремле неоднократно заявляли о "соглашении в Анкоридже" или "договоренностях в Анкоридже", по которым они якобы хотят завершить войну в Украине.

4 июня Путин назвал "решение Анкориджа" основой для прекращения войны РФ против Украины.

21 июня помощник Путина Ушаков заявил, что "одна из сторон оказалась неспособной выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже". Его заявление передает российское государственное агентство ТАСС.

23 июня сам российский диктатор Путин вновь заявил, что "принципы Анкориджа" должны стать "позицией России" в переговорах о прекращении войны против Украины.

Что известно о встрече Трампа и Путина на Аляске?

15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска, США) встретились президент США Дональд Трамп и лидер Кремля Владимир Путин. Они обсуждали войну РФ против Украины и ряд двусторонних вопросов.

Встреча прошла без участия Владимира Зеленского и европейских лидеров. Украинский президент уже назвал ее "личной победой Путина", заявив, что тот не настроен на мир, а хочет лишь выйти из международной изоляции и отсрочить санкции.

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