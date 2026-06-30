США должны последовательно поддерживать Украину, - конгрессмен-демократ Сиснерос

Конгрессмен-демократ Гил Сиснерос заявил, что США должны последовательно поддерживать Украину в войне с РФ и противодействовать посягательствам на суверенитет государств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии Укрінформ.

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Отвечая на вопрос о политике действующей администрации США в контексте российской войны против Украины, Сиснерос выразил сожаление по поводу, по его мнению, непоследовательной позиции президента Дональда Трампа.

"Я хотел бы, чтобы президент был более откровенным в поддержке Украины. Иногда он колеблется, в какую сторону двигаться, - и это досадно. Мы должны бороться за свободу. Мы должны поддерживать страны, которые борются за свой суверенитет и свободу. Для меня именно в этом заключается Америка", - сказал он.

Россия не имеет прав на украинские территории

Конгрессмен подчеркнул, что Россия не имеет никаких прав на территории Украины, а также других государств постсоветского пространства.

"У нее нет никаких прав – ни на Украину, ни на прибалтийские страны, ни на Грузию, ни на какие-либо другие государства", – отметил Сиснерос.

Сиснерос также раскритиковал стремление Москвы восстановить влияние на постсоветском пространстве, подчеркнув, что это противоречит интересам как самих россиян, так и всего мира.

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"Это не то, чего хотели люди в России. Именно поэтому все это развалилось. Это было плохо и для мира, и для них самих", – сказал он.

Призыв к дальнейшей поддержке Украины

Конгрессмен подчеркнул, что США должны и впредь поддерживать Украину и другие страны, противостоящие внешней агрессии.

"Мы должны обеспечить, чтобы Соединенные Штаты поддерживали это, поощряли это и противодействовали любым странам - будь то Россия или кто-либо другой, - которые пытаются нарушать суверенитет других государств", - подчеркнул он.

Сиснерос выразил надежду, что Сенат США поддержит законодательные инициативы по оказанию помощи Украине, принятые Палатой представителей.

"Мы должны поддерживать Украину, и я надеюсь, что они будут двигаться в том же направлении, что и Палата представителей", - подытожил конгрессмен.

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