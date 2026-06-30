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Новости Отношения Украины и США
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Трамп будет поддерживать Украину в войне с Россией, - конгрессмен-республиканец Уилсон

Президент США Дональд Трамп будет на стороне Украины и выступает за противодействие российской агрессии.

Конгрессмен Джо Уилсон заявил, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге поддержит Украину в войне против России и хорошо понимает намерения Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил конгрессмен от Республиканской партии США Джо Уилсон.

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"Мы будем убеждать президента Трампа, что он в конечном итоге окажет поддержку народу Украины", - сказал конгрессмен.

Уилсон добавил, что Трамп хорошо понимает истинные намерения российского лидера.

"Президент Трамп четко дал понять, что Владимир Путин утром много говорит, а днем бомбит и убивает украинских мирных жителей", - сказал конгрессмен.

При этом он подчеркнул, что президент США стремится урегулировать международные конфликты дипломатическим путем, в частности так же, как в прошлом он подходил к переговорам с Ираном и Северной Кореей.

По словам Уилсона, Трамп сочетает готовность к диалогу с жесткой позицией на переговорах.

"Он искренне хочет переговоров, но в то же время будет стоять на своем", - подчеркнул конгрессмен.

Роль Трампа в поддержке Украины и НАТО

Политик также напомнил о решениях, принятых во время первого президентского срока Трампа, которые, по его словам, укрепили безопасность Украины и восточного фланга НАТО.

"Именно Трамп впервые предоставил Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, чтобы остановить вторжение. Именно Трамп впервые в истории разместил американские войска в Польше. Именно Трамп остановил "Северный поток-2", который финансировал диктатуру в Москве", - отметил Уилсон.

Опровержение "духа Анкориджа"

Комментируя заявления российской стороны о так называемом "духе Анкориджа", конгрессмен отверг любые предположения о существовании договоренностей с Москвой.

"Нет-нет. На мой взгляд, ничего подобного не было. Мы знаем, что Советский Союз, а теперь Российская Федерация, возглавляемая Путиным, никогда не соблюдали ни одного соглашения", – заявил он.

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Топ комментарии
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Черговий бла-бла-бла. Ні про що. На трампона навіть увагу звертати не потрібно
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30.06.2026 08:57 Ответить
+5
Коли я бачу під червоною кепкою обличчя вантажника одеського залізничного вокзалу шось мені не вірится у його латину.
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30.06.2026 08:59 Ответить
+4
І виділить - для затравки - 5 млд на військову допомогу - нє?
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30.06.2026 08:54 Ответить

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