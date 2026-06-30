Трамп підтримуватиме Україну у війні з Росією, - конгресмен-республікаць Вілсон

Конгресмен Джо Вілсон заявив, що президент США Дональд Трамп зрештою підтримуватиме Україну у війні проти Росії та добре розуміє наміри Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу заявив конгресмен від Республіканської партії США Джо Вілсон.

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"Ми переконуватимемося, що президент Трамп врешті-решт буде з народом України", – сказав конгресмен.

Вілсон додав, що Трамп добре розуміє справжні наміри російського лідера.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Володимир Путін вранці багато говорить, а вдень бомбить і вбиває українських мирних жителів", – сказав конгресмен.

Та наголосив, що президент США намагається досягати врегулювання міжнародних конфліктів дипломатичним шляхом, зокрема так само як у минулому він підходив до переговорів з Іраном і Північною Кореєю.

За словами Вілсона, Трамп поєднує готовність до діалогу з жорсткою позицією у переговорах.

"Він щиро хоче переговорів, але водночас стоятиме на своєму", – наголосив конгресмен.

Роль Трампа у підтримці України та НАТО

Політик також нагадав про рішення, ухвалені під час першої президентської каденції Трампа, які, за його словами, посилили безпеку України та східного флангу НАТО.

"Саме Трамп уперше надав Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin, щоб зупинити вторгнення. Саме Трамп уперше в історії розмістив американські війська в Польщі. Саме Трамп зупинив "Північний потік-2", який фінансував диктатуру в Москві", – зазначив Вілсон.

Заперечення "духу Анкориджа"

Коментуючи заяви російської сторони про так званий "дух Анкориджа", конгресмен відкинув будь-які припущення про існування домовленостей із Москвою.

"Ні-ні. На мою думку, нічого такого не було. Ми знаємо, що Радянський Союз, а тепер Російська Федерація, очолювана Путіним, ніколи не дотримувалися жодної угоди", – заявив він.

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