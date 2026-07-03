Беспилотники F10 украинской компании F-Drones первыми получили разрешение на экспорт в США

Индустрия дронов

Государственная служба экспортного контроля Украины (ГСЭК) 1 июля выдала разрешение на экспорт партии ударных беспилотных авиационных комплексов F10 производства компании F-Drones для нужд Вооруженных сил США.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Мы рады, что Украина открывает возможности для экспорта дронов. Это стратегически важный шаг для всей оборонной промышленности. Экспорт — это инструмент расширения производства, привлечения инвестиций, развития технологий, повышения стандартов качества и укрепления международного сотрудничества. Это не означает "меньше для фронта". Наоборот, более сильная индустрия означает более сильные Вооруженные силы. Экспорт сегодня — это сила украинской армии завтра", — заявил генеральный директор F-Drones Стас Хутор.

Как сообщил представитель компании-производителя, разрешение предоставлено на основании решения Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля (МКВТС).

"Это первый известный случай, когда Украина официально разрешила экспорт готовых боевых беспилотных систем для нужд американских военных. При этом впервые государством предоставлено разрешение именно на экспорт готовых беспилотных авиационных комплексов украинского производства, а не отдельных технологий, комплектующих или компонентов", — говорится в сообщении компании.

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Как отмечается, разрешение открывает возможность выполнить контрактные обязательства в рамках программы Министерства обороны США Drone Dominance.

Сообщается, что в феврале американская компания UDD Tech Corp, представляющая продукцию F-Drones в США, приняла участие в первом этапе программы – Gauntlet I, который проходил на военной базе Форт-Беннинг (штат Джорджия). На нем система F10 заняла шестое место среди 25 участников, вошла в число 11 победителей и получила контракт на поставку 2 тыс. беспилотников для Министерства обороны США. Компания также была отобрана для участия в следующем этапе программы.

Разрешение было выдано еще до вступления в силу новых решений Кабинета министров Украины об упрощении экспорта продукции военного назначения в условиях военного положения.

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