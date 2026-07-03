Сутки в Николаевской области: атаки дронами, один человек погиб, семеро ранены

За прошедшие сутки российские войска нанесли серию ударов по Николаевской области. В результате атак один человек погиб, ещё семеро получили ранения,

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.

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В Николаеве утром ударные беспилотники атаковали город, в результате чего пострадали четверо человек. В больницу госпитализировали мужчин в возрасте 58 и 71 года. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, но стабильное, другого — как средней тяжести.

Еще двое пострадавших - мужчина и женщина - получили острую стрессовую реакцию. Медики оказали им помощь на месте.

В результате атаки повреждены 10 частных домов, здание предприятия и автомобиль. Также возник пожар на открытой территории, который ликвидировали спасатели.

Вражеские дроны атаковали АЗС и фермерское хозяйство

В Константиновской громаде Николаевского района российский ударный беспилотник попал в автозаправочную станцию. Погиб 45-летний мужчина, еще двое мужчин в возрасте 33 и 44 лет получили ранения. Обоих госпитализировали: один находится в тяжелом, но стабильном состоянии, другой - в состоянии средней тяжести.

Удар полностью уничтожил здание АЗС и три легковых автомобиля.

Кроме того, в Веснянской громаде в результате атаки беспилотника на фермерское хозяйство ранения получил 59-летний мужчина. После обращения в медицинское учреждение он будет проходить амбулаторное лечение. Повреждено складское помещение.

В Нечаянской общине в результате удара БПЛА типа Shahed возник пожар и было повреждено здание автозаправочной станции. По предварительным данным, пострадавших нет.

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