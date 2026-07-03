Доба на Миколаївщині: атаки дронами, загинула людина, семеро поранені

Протягом минулої доби російські війська завдали серії ударів по Миколаївській області. Унаслідок атак одна людина загинула, ще семеро дістали поранення,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

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У Миколаєві вранці ударні безпілотники атакували місто, внаслідок чого постраждали четверо людей. До лікарні госпіталізували чоловіків віком 58 і 71 рік. Стан одного з них оцінюють як тяжкий, але стабільний, іншого - як середньої тяжкості.

Ще двоє постраждалих - чоловік і жінка - отримали гостру реакцію на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

Унаслідок атаки пошкоджено 10 приватних будинків, будівлю підприємства та автомобіль. Також виникла пожежа на відкритій території, яку ліквідували рятувальники.

Ворожі дрони атакували АЗС і фермерське господарство

У Костянтинівській громаді Миколаївського району російський ударний безпілотник влучив в автозаправну станцію. Загинув 45-річний чоловік, ще двоє чоловіків віком 33 та 44 років зазнали поранень. Обох госпіталізували: один перебуває у тяжкому, але стабільному стані, інший - у стані середньої тяжкості.

Удар повністю знищив будівлю АЗС і три легкові автомобілі.

Крім того, у Веснянській громаді внаслідок атаки безпілотника по фермерському господарству поранення дістав 59-річний чоловік. Після звернення до медичного закладу він проходитиме амбулаторне лікування. Пошкоджено складське приміщення.

У Нечаянській громаді через удар БпЛА типу Shahed виникла пожежа та було пошкоджено будівлю автозаправної станції. За попередніми даними, постраждалих немає.

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