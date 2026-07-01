Украина открывает экспорт оружия и оборонных технологий: Федоров рассказал, как будет работать механизм

Индустрия дронов

Кабинет Министров Украины утвердил прозрачный механизм экспорта отечественного вооружения и оборонных технологий.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Правительство утвердило первый прозрачный механизм экспорта украинского вооружения. Это задача, поставленная президентом Украины, чтобы украинские производители получили понятные правила работы с международными партнерами, могли масштабировать производство, привлекать инвестиции и в то же время гарантировать первоочередное обеспечение потребностей Сил обороны Украины", — рассказал министр.

Отмечается, что создана четкая процедура, устанавливающая единые правила для государства, производителей и партнеров.

Как будет работать механизм:

страны — партнеры Drone Deal, с которыми у Украины есть соответствующие межправительственные соглашения, получат возможность закупать украинское вооружение, технологии и работать напрямую с украинскими производителями;

вводится прозрачная процедура рассмотрения заявок на экспорт от производителей. Ее будут рассматривать в четко определенный срок — до 30 дней. Механизм распространяется на передачу вооружения и оборонных технологий стоимостью от 15 млн грн;

перечень государств-партнеров будет формировать МИД, а список критических товаров, которые не могут передаваться, — Минобороны совместно с другими уполномоченными органами;

украинские технологии остаются под защитой государства. Передача будет осуществляться без отчуждения прав интеллектуальной собственности, а реэкспорт или передача третьим сторонам возможны только с письменного согласия Украины. Если продукцию, произведенную по украинским технологиям, будут экспортировать в третьи страны, 20 % ее стоимости будет поступать в государственный бюджет.

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Потребности Сил обороны остаются приоритетом

В то же время, глава Минобороны подчеркнул, что неизменным приоритетом остаются потребности Сил обороны Украины. Поэтому экспорт возможен только при гарантированном обеспечении украинской армии.

"Если государство нуждается в определенном вооружении, разрешение может быть не предоставлено. В то же время производитель сможет экспортировать продукцию, если гарантирует одновременное исполнение государственного контракта и экспортного заказа", - отметил министр.

Федоров подчеркнул, что украинский defense tech уже доказал свою эффективность на поле боя.

"Наша задача - создать условия, при которых украинские производители смогут масштабировать производство, открывать новые рынки и привлекать международные инвестиции, не теряя приоритета обеспечения сил обороны", - подчеркнул он.

Министр убежден, что открытие экспорта – это еще один шаг к развитию украинской оборонной промышленности и укреплению экономики.

"Чем сильнее становятся украинские производители, тем больше современных технологий получают Силы обороны", - подытожил он.

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