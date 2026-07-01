Украина открывает экспорт оружия и оборонных технологий: Федоров рассказал, как будет работать механизм
Индустрия дронов
Кабинет Министров Украины утвердил прозрачный механизм экспорта отечественного вооружения и оборонных технологий.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
"Правительство утвердило первый прозрачный механизм экспорта украинского вооружения. Это задача, поставленная президентом Украины, чтобы украинские производители получили понятные правила работы с международными партнерами, могли масштабировать производство, привлекать инвестиции и в то же время гарантировать первоочередное обеспечение потребностей Сил обороны Украины", — рассказал министр.
Отмечается, что создана четкая процедура, устанавливающая единые правила для государства, производителей и партнеров.
Как будет работать механизм:
- страны — партнеры Drone Deal, с которыми у Украины есть соответствующие межправительственные соглашения, получат возможность закупать украинское вооружение, технологии и работать напрямую с украинскими производителями;
- вводится прозрачная процедура рассмотрения заявок на экспорт от производителей. Ее будут рассматривать в четко определенный срок — до 30 дней. Механизм распространяется на передачу вооружения и оборонных технологий стоимостью от 15 млн грн;
- перечень государств-партнеров будет формировать МИД, а список критических товаров, которые не могут передаваться, — Минобороны совместно с другими уполномоченными органами;
- украинские технологии остаются под защитой государства. Передача будет осуществляться без отчуждения прав интеллектуальной собственности, а реэкспорт или передача третьим сторонам возможны только с письменного согласия Украины. Если продукцию, произведенную по украинским технологиям, будут экспортировать в третьи страны, 20 % ее стоимости будет поступать в государственный бюджет.
Потребности Сил обороны остаются приоритетом
В то же время, глава Минобороны подчеркнул, что неизменным приоритетом остаются потребности Сил обороны Украины. Поэтому экспорт возможен только при гарантированном обеспечении украинской армии.
"Если государство нуждается в определенном вооружении, разрешение может быть не предоставлено. В то же время производитель сможет экспортировать продукцию, если гарантирует одновременное исполнение государственного контракта и экспортного заказа", - отметил министр.
Федоров подчеркнул, что украинский defense tech уже доказал свою эффективность на поле боя.
"Наша задача - создать условия, при которых украинские производители смогут масштабировать производство, открывать новые рынки и привлекать международные инвестиции, не теряя приоритета обеспечения сил обороны", - подчеркнул он.
Министр убежден, что открытие экспорта – это еще один шаг к развитию украинской оборонной промышленности и укреплению экономики.
"Чем сильнее становятся украинские производители, тем больше современных технологий получают Силы обороны", - подытожил он.
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