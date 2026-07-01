Україна відкриває експорт зброї та оборонних технологій: Федоров розповів, як працюватиме механізм

Індустрія дронів

Кабінет Міністрів України затвердив прозорий механізм експорту вітчизняного озброєння та оборонних технологій.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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"Уряд затвердив перший прозорий механізм експорту українського озброєння. Це завдання, яке поставив президент України, щоб українські виробники отримали зрозумілі правила роботи з міжнародними партнерами, могли масштабувати виробництво, залучати інвестиції та водночас гарантувати першочергове забезпечення потреб Сил оборони України", - розповів міністр.

Зазначається, що створено чітку процедуру, яка встановлює єдині правила для держави, виробників і партнерів.

Як працюватиме механізм:

Країни — партнери Drone Deal, з якими Україна має відповідні міжурядові домовленості, отримають можливість закуповувати українське озброєння, технології та працювати безпосередньо з українськими виробниками;

запроваджується прозора процедура розгляду заявок на експорт від виробників. Її розглядатимуть у чітко визначений термін — до 30 днів. Механізм поширюється на передання озброєння та оборонних технологій вартістю від 15 млн грн;

перелік держав-партнерів формуватиме МЗС, а список критичних товарів, які не можуть передаватися, — Міноборони разом з іншими уповноваженими органами;

українські технології залишаються під захистом держави. Передавання відбуватиметься без відчуження прав інтелектуальної власності, а реекспорт або передання третім сторонам можливі лише за письмовою згодою України. Якщо продукцію, вироблену за українськими технологіями, експортуватимуть до третіх країн, 20% її вартості надходитиме до державного бюджету.

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Потреби Сил оборон лишаються пріоритетом

Водночас глава Міноборони наголосив, що незмінним пріоритетом залишаються потреби Сил оборони України. Тож експорт можливий лише за умови гарантованого забезпечення українського війська.

"Якщо держава має потребу в певному озброєнні, дозвіл може бути не наданий. Водночас виробник зможе експортувати продукцію, якщо гарантує одночасне виконання державного контракту та експортного замовлення", - зазначив міністр.

Федоров підкреслив, що український defense tech уже довів свою ефективність на полі бою.

"Наше завдання — створити умови, за яких українські виробники зможуть масштабувати виробництво, відкривати нові ринки та залучати міжнародні інвестиції, не втрачаючи пріоритету забезпечення Сил оборони", - наголосив він.

Міністр переконаний, що відкриття експорту — це ще один крок до розвитку української оборонної промисловості та зміцнення економіки.

"Що сильнішими стають українські виробники, то більше сучасних технологій отримують Сили оборони", - підсумував він.

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