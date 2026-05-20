Умєров про експорт української зброї: Працюємо над практичною реалізацією, перші контракти вже на затвердженні
На сьогоднішньому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорили хід реалізації контрольованого експорту української оборонної продукції та подальші кроки.
Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
Погоджено спільну позицію
За словами Умєрова, всі дотичні структури — Апарат РНБО, Міноборони, розвідки та військове командування — погодили спільну позицію. Йдеться про спрощення процедури отримання дозволів та скорочення термінів їх опрацювання.
Робота над практичною реалізацією
"Сьогодні вже працюємо над практичною реалізацією — конкретними контрактами та проєктами — в межах політичних домовленостей Drone Deal. Перші контракти вже на затвердженні, і на рубежі травня-червня очікуємо ще більше нових партнерств", - розповів секретар РНБО.
Він зазначив, що координацію цього напрямку здійснюватиме Апарат РНБО, а практичну реалізацію — Кабінет Міністрів України.
"Продовжуємо працювати над тим, щоб українська оборонна індустрія ставала сильнішою, а наші технології – частиною глобальної системи безпеки", - додав Умєров.
