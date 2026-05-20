Умєров про експорт української зброї: Працюємо над практичною реалізацією, перші контракти вже на затвердженні

Умєров анонсував перші експортні контракти для українського ОПК

На сьогоднішньому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорили хід реалізації контрольованого експорту української оборонної продукції та подальші кроки.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Погоджено спільну позицію

За словами Умєрова, всі дотичні структури — Апарат РНБО, Міноборони, розвідки та військове командування — погодили спільну позицію. Йдеться про спрощення процедури отримання дозволів та скорочення термінів їх опрацювання.

Читайте також: Зеленський про експорт зброї: Спочатку на фронт, а потім - у партнерські країни

Робота над практичною реалізацією 

"Сьогодні вже працюємо над практичною реалізацією — конкретними контрактами та проєктами — в межах політичних домовленостей Drone Deal. Перші контракти вже на затвердженні, і на рубежі травня-червня очікуємо ще більше нових партнерств", - розповів секретар РНБО.

Він зазначив, що координацію цього напрямку здійснюватиме Апарат РНБО, а практичну реалізацію — Кабінет Міністрів України.

"Продовжуємо працювати над тим, щоб українська оборонна індустрія ставала сильнішою, а наші технології – частиною глобальної системи безпеки", - додав Умєров.

Читайте також: Україна запропонувала партнерам спеціальні угоди щодо виробництва та постачання української зброї, - Зеленський

20.05.2026 17:39 Відповісти
20.05.2026 17:41 Відповісти
20.05.2026 17:47 Відповісти
Короче де не збили шахед то ваші проблеми, зброї в Україні надлишок. Умєров мамой кляньотся.
20.05.2026 17:39 Відповісти
Як там в Маямі? Все гут?
20.05.2026 17:39 Відповісти
Смотрите фото. Определенно гут).
20.05.2026 17:45 Відповісти
Дякуємо що поспішаєте, ми потерпімо, важливіше допомогти трампонутому у війні, а ми потерпімо, звикли вже.
20.05.2026 17:41 Відповісти
На експорті наші прохіндєї руки погріють
20.05.2026 17:42 Відповісти
Свою армію вже всім повністю забезпечили? Торгаші ******
20.05.2026 17:47 Відповісти
Бачте як засмаг якісно!
20.05.2026 17:48 Відповісти
тобто тепер в мене є повне право не донатити.
20.05.2026 17:55 Відповісти
Якщо він ще й там, навряд чи повернеться. Після ермака,він зрозумів, що дах броні та захисту почав руйнуватися.Треба якось рятуватися.
20.05.2026 17:57 Відповісти
Да ну нах все,хуйло ******,ядеркой ****** на Чернигивщане,Monitor -там не правда...
20.05.2026 17:57 Відповісти
Ця паскудь ще над чимось працює?
20.05.2026 17:57 Відповісти
Нє, там ПРАВДА,,я помилився...
20.05.2026 18:00 Відповісти
"менеджер з роззброєння ЗСУ" -" торгаш умєров"
20.05.2026 18:09 Відповісти
Ну що, друзі, тримайтеся міцніше, бо рівень цинізму в атмосфері зараз проб'є стратосферу. Наш головний ,,стратег оборонки'' пан Умєров викотив пост-шедевр. Цитую мовою оригіналу, бо це треба читати з виразом як вірш у школі пред класом : ,,Працюємо над практичною реалізацією, перші контракти вже на затвердженні..'' Мова, якщо хтось не зрозумів, про експорт української зброї за кордон. Але ж зачекайте, зачекайте… Секундочку. Мені одному почувся звук, ніби десь у космосі з гуркотом репнула гігантська, вселенська совість? Бо давайте увімкнемо машину часу ,відмотаємо час трішечки назад і повернемося в той незабутній 2019 рік. Пам'ятаєте, як ця нинішня ,,зелена фауна'' штурмувала владу? Вони ж тоді з кожного праски верещали про експорт зброї при Порошенку! О, які то були шедевральні акторські етюди! Очі до неба, сльози котяться кокосовими горіхами, а з рота піна: ,,Мародери! Наживаються на крові! Поки країна воює, вони пушки за кордон продають! Ми прийдемо - і припинимо цей грабунок армії!'' Вони буквально заплювали весь інформпростір, переконуючи кожну бабцю в кожному селі, що кожен проданий за кордон патрон - це особистий злочин Пороха проти людства...... І що? І ось пройшло кілька років. І ця унікальна зграя брехунів так міцно вчепилася зубами в крісла, що їх звідти тепер ніякою кувалдою не відіб'єш (швидше кувалда зламається об їхні залізобетонні лби). І що ми бачимо? Тадам- тадам! Сталося диво, сліпі прозріли! Тепер, виявляється, продавати зброю за кордон - це зовсім і не ,,мародерство''. Це, блін, тепер ,,практична реалізація''! Це виявляється ,,збереження ринків'' і ,,підтримка ВПК''. Слухайте, ну які ж паскуди, а? Перевзутися в польоті на 180 градусів і навіть не зіпріти - це треба мати якийсь особливий, генетичний рівень нахабства.Схема мислення у цих геніїв просто еталонна: Коли Порох продає зброю, щоб завести в країну валюту, утримати заводи на плаву і не дати загнутися КБ ,,Луч'' - це виходить була ,,зрада і бізнес на крові''. Коли вони тепер роблять рівно те саме -(тільки розгубивши половину потенціалу по дорозі) - це геніальний менеджмент, мудра державна стратегія і перемога. Ні, ну ви розумієте цей прикол? Ні ,сам по собі експорт зброї - це дійсно абсолютно нормальний, ба навіть життєво необхідний процес для будь-якого ВПК. . Будь-який адекватний залізячник та і будь-яка притомна людина вам скаже: без експорту воєнпром здохне, потрібні гроші на нові розробки.Щоб оборонка жила, розробляла нове й модернізувала старе, їй потрібні валютна виручка, масштаб і збереження свого місця на світовому ринку. Це аксіома економіки та військової стратегії. Але куди ж подіти ту цинічну, паскудну дволикість цієї свори брехунів? Як бути з тим фактом, що вони прийшли до корита саме на хвилі тотальної брехні про те, що «експорт під час війни - це злочин»? І як же ж круто зараз спостерігати за цією дволикою сворою! Люди прийшли до корита ВИКЛЮЧНО на тотальному оббріхуванні і поливанні брудом попередників за речі, які тепер самі ж і роблять із гордо піднятими головами. Так що, виходить, хлопці, ,,мародерство'' - це просто бренд, на який у вас тоді не було ліцензії? А тепер ліцензію отримали, контракти на ,,затвердженні'', і можна знову пафосно роздувати щоки перед камерами? Коротше, купую попкорн і чекаю, коли пан Умєров оголосить, що вони винайшли формулу ,,роттердам плюс'' і вона насправді дуже економічно обґрунтована. Бо з таким рівнем цинізму та гнучкості хребта вони скоро розкажуть, що і шашлики в травні 2022-го були частиною хитрого плану НАТО. Браво, панове ,,немародери'', тримайте орден за взяття чергового дна!
20.05.2026 18:13 Відповісти
 
 