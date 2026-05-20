Новости Экспорт украинского оружия
Умеров об экспорте украинского оружия: Работаем над практической реализацией, первые контракты уже на утверждении

На сегодняшнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего обсудили ход реализации контролируемого экспорта украинской оборонной продукции и дальнейшие шаги.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Согласована общая позиция

По словам Умерова, все соответствующие структуры — Аппарат СНБО, Минобороны, разведка и военное командование — согласовали общую позицию. Речь идет об упрощении процедуры получения разрешений и сокращении сроков их рассмотрения.

Работа над практической реализацией 

"Сегодня уже работаем над практической реализацией — конкретными контрактами и проектами — в рамках политических договоренностей Drone Deal. Первые контракты уже находятся на утверждении, и на рубеже мая-июня ожидаем еще больше новых партнерств", — рассказал секретарь СНБО.

Он отметил, что координацию этого направления будет осуществлять Аппарат СНБО, а практическую реализацию — Кабинет Министров Украины.

"Продолжаем работать над тем, чтобы украинская оборонная промышленность становилась сильнее, а наши технологии — частью глобальной системы безопасности", — добавил Умеров.

Топ комментарии
Короче де не збили шахед то ваші проблеми, зброї в Україні надлишок. Умєров мамой кляньотся.
20.05.2026 17:39 Ответить
Як там в Маямі? Все гут?
20.05.2026 17:39 Ответить
Свою армію вже всім повністю забезпечили? Торгаші ******
20.05.2026 17:47 Ответить
20.05.2026 17:39 Ответить
20.05.2026 17:39 Ответить
20.05.2026 17:45 Ответить
Дякуємо що поспішаєте, ми потерпімо, важливіше допомогти трампонутому у війні, а ми потерпімо, звикли вже.
20.05.2026 17:41 Ответить
На експорті наші прохіндєї руки погріють
20.05.2026 17:42 Ответить
20.05.2026 17:47 Ответить
Бачте як засмаг якісно!
20.05.2026 17:48 Ответить
тобто тепер в мене є повне право не донатити.
20.05.2026 17:55 Ответить
Якщо він ще й там, навряд чи повернеться. Після ермака,він зрозумів, що дах броні та захисту почав руйнуватися.Треба якось рятуватися.
20.05.2026 17:57 Ответить
Да ну нах все,хуйло ******,ядеркой ****** на Чернигивщане,Monitor -там не правда...
20.05.2026 17:57 Ответить
Ця паскудь ще над чимось працює?
20.05.2026 17:57 Ответить
Нє, там ПРАВДА,,я помилився...
20.05.2026 18:00 Ответить
"менеджер з роззброєння ЗСУ" -" торгаш умєров"
20.05.2026 18:09 Ответить
Ну що, друзі, тримайтеся міцніше, бо рівень цинізму в атмосфері зараз проб'є стратосферу. Наш головний ,,стратег оборонки'' пан Умєров викотив пост-шедевр. Цитую мовою оригіналу, бо це треба читати з виразом як вірш у школі пред класом : ,,Працюємо над практичною реалізацією, перші контракти вже на затвердженні..'' Мова, якщо хтось не зрозумів, про експорт української зброї за кордон. Але ж зачекайте, зачекайте… Секундочку. Мені одному почувся звук, ніби десь у космосі з гуркотом репнула гігантська, вселенська совість? Бо давайте увімкнемо машину часу ,відмотаємо час трішечки назад і повернемося в той незабутній 2019 рік. Пам'ятаєте, як ця нинішня ,,зелена фауна'' штурмувала владу? Вони ж тоді з кожного праски верещали про експорт зброї при Порошенку! О, які то були шедевральні акторські етюди! Очі до неба, сльози котяться кокосовими горіхами, а з рота піна: ,,Мародери! Наживаються на крові! Поки країна воює, вони пушки за кордон продають! Ми прийдемо - і припинимо цей грабунок армії!'' Вони буквально заплювали весь інформпростір, переконуючи кожну бабцю в кожному селі, що кожен проданий за кордон патрон - це особистий злочин Пороха проти людства...... І що? І ось пройшло кілька років. І ця унікальна зграя брехунів так міцно вчепилася зубами в крісла, що їх звідти тепер ніякою кувалдою не відіб'єш (швидше кувалда зламається об їхні залізобетонні лби). І що ми бачимо? Тадам- тадам! Сталося диво, сліпі прозріли! Тепер, виявляється, продавати зброю за кордон - це зовсім і не ,,мародерство''. Це, блін, тепер ,,практична реалізація''! Це виявляється ,,збереження ринків'' і ,,підтримка ВПК''. Слухайте, ну які ж паскуди, а? Перевзутися в польоті на 180 градусів і навіть не зіпріти - це треба мати якийсь особливий, генетичний рівень нахабства.Схема мислення у цих геніїв просто еталонна: Коли Порох продає зброю, щоб завести в країну валюту, утримати заводи на плаву і не дати загнутися КБ ,,Луч'' - це виходить була ,,зрада і бізнес на крові''. Коли вони тепер роблять рівно те саме -(тільки розгубивши половину потенціалу по дорозі) - це геніальний менеджмент, мудра державна стратегія і перемога. Ні, ну ви розумієте цей прикол? Ні ,сам по собі експорт зброї - це дійсно абсолютно нормальний, ба навіть життєво необхідний процес для будь-якого ВПК. . Будь-який адекватний залізячник та і будь-яка притомна людина вам скаже: без експорту воєнпром здохне, потрібні гроші на нові розробки.Щоб оборонка жила, розробляла нове й модернізувала старе, їй потрібні валютна виручка, масштаб і збереження свого місця на світовому ринку. Це аксіома економіки та військової стратегії. Але куди ж подіти ту цинічну, паскудну дволикість цієї свори брехунів? Як бути з тим фактом, що вони прийшли до корита саме на хвилі тотальної брехні про те, що «експорт під час війни - це злочин»? І як же ж круто зараз спостерігати за цією дволикою сворою! Люди прийшли до корита ВИКЛЮЧНО на тотальному оббріхуванні і поливанні брудом попередників за речі, які тепер самі ж і роблять із гордо піднятими головами. Так що, виходить, хлопці, ,,мародерство'' - це просто бренд, на який у вас тоді не було ліцензії? А тепер ліцензію отримали, контракти на ,,затвердженні'', і можна знову пафосно роздувати щоки перед камерами? Коротше, купую попкорн і чекаю, коли пан Умєров оголосить, що вони винайшли формулу ,,роттердам плюс'' і вона насправді дуже економічно обґрунтована. Бо з таким рівнем цинізму та гнучкості хребта вони скоро розкажуть, що і шашлики в травні 2022-го були частиною хитрого плану НАТО. Браво, панове ,,немародери'', тримайте орден за взяття чергового дна!
20.05.2026 18:13 Ответить
Шахеди збивати нічим, дальше МВГ з кулеметами, але ми продаємо дрони перехоплювачі, тому що у нас надлишок.
20.05.2026 18:19 Ответить
 
 