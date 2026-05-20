Умеров об экспорте украинского оружия: Работаем над практической реализацией, первые контракты уже на утверждении

На сегодняшнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего обсудили ход реализации контролируемого экспорта украинской оборонной продукции и дальнейшие шаги.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Согласована общая позиция

По словам Умерова, все соответствующие структуры — Аппарат СНБО, Минобороны, разведка и военное командование — согласовали общую позицию. Речь идет об упрощении процедуры получения разрешений и сокращении сроков их рассмотрения.

Работа над практической реализацией

"Сегодня уже работаем над практической реализацией — конкретными контрактами и проектами — в рамках политических договоренностей Drone Deal. Первые контракты уже находятся на утверждении, и на рубеже мая-июня ожидаем еще больше новых партнерств", — рассказал секретарь СНБО.

Он отметил, что координацию этого направления будет осуществлять Аппарат СНБО, а практическую реализацию — Кабинет Министров Украины.

"Продолжаем работать над тем, чтобы украинская оборонная промышленность становилась сильнее, а наши технологии — частью глобальной системы безопасности", — добавил Умеров.

