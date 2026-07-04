Зеленський провів телефонну розмову з Трампом, - журналіст Axios
У суботу, 4 липня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником США Дональдом Трампом.
Про це в соцмережі Х з посиланням на джерела повідомив журналіст Axios Барак Равід, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про зміст розмови?
За даними поінформованого джерела, глава держави привітав американського лідера з 250-річчям Дня незалежності США.
"Президент України Зеленський поспілкувався у суботу з президентом Трампом і привітав його з 250-ю річницею Дня незалежності США", - повідомив журналіст.
Що передувало?
Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський привітав Сполучені Штати Америки із 250-річчям незалежності, що відзначається 4 липня.
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