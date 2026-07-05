Путін і Трамп провели телефонну розмову: у Кремлі кажуть, що ініціатором були США

У суботу, 4 липня, відбулася телефонна розмова між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом.

Підсумки розмови повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, якого цитують російські державні пропагандистські медіа, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За словами Ушакова, дзвінок тривав 1 годину 25 хвилин. Він стверджує, що розмову ініціювала американська сторона.

У Кремлі розповіли, що Путін привітав Трампа та весь американський народ із 250-річчям незалежності США.

Обговорення війни в Україні

Серед іншого лідери говорили про війну РФ проти України. Путін намагався нав'язати Трампу власне бачення ситуації на фронті та заявив про нібито "захоплення" Костянтинівки.

Натомість Трамп заявив про необхідність якнайшвидшого припинення війни "задля реалізації потенціалу співпраці РФ та США в економіці". Також у розмові з російським диктатором президент США "підтвердив свою готовність надавати сприяння у пошуку мирних рішень".

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Візит Віткоффа та Кушнера

Крім того, американський лідер запевнив Путіна, що його спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер продовжать зусилля щодо врегулювання війни РФ проти України та будуть готові приїхати до Москви.

Також російський диктатор нагадав Трампу, що той має чинне запрошення відвідати РФ. За словами Ушакова, керманичі США та РФ домовилися знову поспілкуватися телефоном найближчим часом.

Розмова Зеленського з Трампом

Нагадаємо, що у суботу, 4 липня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його та всіх американців з Днем незалежності США.

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