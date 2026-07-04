Путін наказав продовжити масовані удари по Україні та пригрозив розширенням "зони безпеки"

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ має продовжити завдавати масованих ударів по об'єктах військово-промислового комплексу України та інфраструктурі, яка забезпечує їхню роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це він сказав під час відвідування допоміжного пункту управління об'єднаного угруповання військ РФ.

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Путін наказав не припиняти атаки

За словами глави Кремля, удари по українській інфраструктурі мають тривати й надалі.

"У зв'язку з цим зазначаю, що завдання масованих групових ударів по інфраструктурі військово-промислового комплексу України та об'єктах, що забезпечують її функціонування, має бути продовжене", – заявив Путін.

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Водночас він повторив традиційні для російської пропаганди твердження про нібито "українські удари по цивільній інфраструктурі РФ" та заявив, що у відповідь Росія розширюватиме так звану "зону безпеки".

Кремль знову заявив про захоплення Луганщини

Під час виступу Путін також вкотре заявив про нібито повне захоплення Луганської області, назвавши це "звільненням ЛНР". Подібні заяви російська сторона вже робила неодноразово від початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, очільник Кремля заявив про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков також стверджував, що Путіну доповіли про "звільнення" міста, однак жодних підтверджень цих слів російська сторона не надала.

Наприкінці червня Путін також заявляв, що російським військам залишилося трохи понад 10 км до Сум і лише 2,5–5 км до Куп'янська.

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