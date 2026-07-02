Путіна до припинення війни може змусити тільки "острів Москва", а не Крим, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що зупинити російську агресію та змусити диктатора Путіна припинити бойові дії спроможна лише безпосередня загроза для самої столиці РФ — Москви, а не втрата окупованого Криму. Водночас глава Кремля "фізично боїться" із ним зустрічі.

Про це голова держави заявив у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

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Брехня про Крим та відсутність "великої перемоги"

Зеленський закликав не переоцінювати нібито емоційну прив'язаність Путіна до загарбаних українських територій, зазначивши, що для лідера РФ це виключно сухі геополітичні інструменти.

"Усі його розповіді про те, що він знає Крим, любить його, що він йому потрібен, — це брехня. Як і схід нашої держави, він знає його лише з доповідей своїх офіцерів. Йому треба продати своєму суспільству велику перемогу. Перемоги немає. Перемоги не буде. Путіна до припинення бойових дій може змусити тільки острів Москва, а не Крим", — наголосив президент.

Він додав, що через постійні ефективні удари Сил оборони України по військовій інфраструктурі, логістичних вузлах та базах Чорноморського флоту в Криму, російському диктатору стає дедалі важче вигадувати виправдання для внутрішнього російського споживача.

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Страх перед зустріччю з Україною

За словами українського лідера, нині Російська Федерація постала перед серйозними труднощами, які підривають її здатність вести довготривалу війну на виснаження.

Держава-агресор має критичні проблеми з військовою логістикою, боєприпасами, сирою нафтою, а також внутрішнім дефіцитом бензину та дизельного пального. Ситуація погіршилася настільки, що Кремль був змушений почати експортний імпорт енергоносіїв з інших країн.

Коментуючи питання журналістів щодо теоретичної можливості дипломатичного врегулювання та особистих перемовин із Путіним, глава держави додав:

"Ми відкриті, ми готові зустрічатися. Він фізично боїться зустрічатися".

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