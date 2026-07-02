Путина к прекращению войны может заставить только "остров Москва", а не Крым, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что остановить российскую агрессию и заставить диктатора Путина прекратить боевые действия способна лишь непосредственная угроза самой столице РФ — Москве, а не потеря оккупированного Крыма. При этом глава Кремля "физически боится" встречи с ним.

Об этом глава государства заявил в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ложь о Крыме и отсутствии "великой победы"

Зеленский призвал не переоценивать якобы эмоциональную привязанность Путина к захваченным украинским территориям, отметив, что для лидера РФ это исключительно сухие геополитические инструменты.

"Все его рассказы о том, что он знает Крым, любит его, что он ему нужен, — это ложь. Как и восток нашего государства, он знает его только по докладам своих офицеров. Ему нужно продать своему обществу великую победу. Победы нет. Победы не будет. Путина к прекращению боевых действий может заставить только остров Москва, а не Крым", — подчеркнул президент.

Он добавил, что из-за постоянных эффективных ударов Сил обороны Украины по военной инфраструктуре, логистическим узлам и базам Черноморского флота в Крыму российскому диктатору становится все труднее придумывать оправдания для российской внутренней аудитории.

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Страх перед столкновением с Украиной

По словам украинского лидера, в настоящее время Российская Федерация столкнулась с серьезными трудностями, которые подрывают ее способность вести длительную войну на истощение.

Государство-агрессор испытывает критические проблемы с военной логистикой, боеприпасами, сырой нефтью, а также внутренним дефицитом бензина и дизельного топлива. Ситуация ухудшилась настолько, что Кремль был вынужден начать экспортный импорт энергоносителей из других стран.

Комментируя вопросы журналистов о теоретической возможности дипломатического урегулирования и личных переговоров с Путиным, глава государства добавил:

"Мы открыты, мы готовы встречаться. Он физически боится встречаться".

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