В Крыму прогремели взрывы - сообщают о вероятных поражениях в Севастополе, Симферополе и Феодосии, - СМИ

В оккупированном Крыму в ночь на 2 июля слышались взрывы и стрельба. По сообщениям местных Telegram-каналов, вероятные попадания зафиксированы в Севастополе, Симферополе и Феодосии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода Крым.Реалии" и Telegram-канал "Крымский ветер".

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По данным российской оккупационной администрации, в 3:21 в Севастополе объявили воздушную тревогу, которая длилась около двух часов. О последствиях атаки или возможных попаданиях оккупационные власти не сообщили.

Вероятные повреждения

В Севастополе прозвучали как минимум два взрыва. Также сообщалось о мощном взрыве в районе государственной районной электростанции в Симферополе.

В Феодосии могли быть три попадания вблизи нефтебазы и еще одно - в районе горы Тепе-Оба, где расположены позиции российских радиолокационных станций. Эти сообщения на данный момент невозможно подтвердить из независимых источников.

Кроме того, издания сообщают о пожарах на электроподстанциях "Донузлав" и "Митяево" на западе полуострова. Первая является узловой подстанцией высокого напряжения, вторая обеспечивает электроснабжение населенных пунктов и связана с солнечной электростанцией мощностью 32 МВт.

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