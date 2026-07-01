Украина будет наращивать технологические возможности для нанесения ударов по военным целям РФ, и не только в Крыму, - Федоров

Украина и в дальнейшем будет расширять технологические возможности для нанесения ударов по военным целям РФ, в частности в оккупированном Крыму.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Он отметил, что россияне превратили оккупированный Крым в военную базу для обеспечения оккупации юга Украины и переброски сил на восток.

Именно поэтому полуостров остается важной военной и логистической целью.

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"Технологический уровень развития нашей страны привел к тому, что сегодня у нас есть возможность проводить подобные операции, и мы работаем над тем, чтобы эта технологическая возможность расширялась с каждым днем и у нас была возможность проводить новые операции с новой силой, и не только в Крыму. У нас есть четкий план, что с этим делать. Что касается эскалации, кажется, что Путин уже максимально эскалировал ситуацию своими ударами", - добавил Федоров.

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