Україна нарощуватиме технологічні можливості для ударів по військових цілях РФ, і не тільки в Криму, - Федоров

Україна й надалі розширюватиме технологічні можливості для ударів по військових цілях РФ, зокрема в окупованому Криму.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров на пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

Він зауважив, що росіяни перетворили окупований Крим на військову базу для забезпечення окупації півдня України та перекидання сил на схід.

Саме тому півострів залишається важливою військовою та логістичною ціллю.

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"Технологічний рівень розвитку нашої країни привів до того, що на сьогодні в нас є можливість робити подібні операції, і ми працюємо над тим, щоб ця технологічна можливість збільшувалась з кожним днем і в нас була можливість робити нові операції з новою силою, і не тільки в Криму. У нас є чіткий план, що з цим робити. Що стосується ескалації, здається, що Путін вже максимально ескалював ситуацію своїми ударами", - додав Федоров.

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