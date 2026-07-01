Працюємо, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого до цього не було, - Федоров

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров на пресконференції зі шведським колегою Полом Йонсоном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо?

Українська сторона працює над тим, щоб напряму законтрактувати закупівлю антибалістичних ракет, заявив міністр оборони України Михайло Федоров і висловив впевненість, що це вдасться зробити найближчим часом.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб законтрактувати напряму закупівлю PАC-3, чого до цього ніколи не було. І я впевнений: нам вдасться це зробити в найближчий час", - зазначив він.

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Також, за словами Федорова, Україна продовжу отримувати від США ракети, проте їх недостатньо, щоб повністю забезпечити українську систему протиповітряної оборони.

Міністр додав, що в України "є конкретний план, як залучати додаткові ракети і боротися за кожну ракету", а також українська сторона має "деякі неочевидні рішення".

"Ми якраз з міністром оборони Швеції вчора говорили разом з президентом про це. В нас є деякі неочевидні рішення, як це робити, як залучати інших партнерів, які до цього ніколи не надавали нам PАC-3. Ми над цим працюємо, 24/7. Наше завдання, щоб таких ракет було більше", - сказав Федоров.

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Контракт з Німеччиною

Міністр оборони України нагадав також про контракт із Німеччиною щодо PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical) та PAC-3.

"По-перше, ми уклали великий контракт, завдяки Німеччині, на сотні цих ракет, постачання яких почнеться з наступного року. Але ми хочемо зараз вже взяти у деяких країн, так сказати, в борг ці ракети, для того, щоб потім повернути", - додав він.

Водночас, зауважив Федоров, робота щодо залучення ракет зі стоків країни Європейського Союзу - "це дуже важка робота".

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"Ми просто по одній, дві, три ракети просили у кожної країни. І, врешті-решт, отримали певну кількість, кілька десятків. Вони нам допомогли у лютому-березні відбивати російські атаки. Ми продовжуємо цю роботу. Але, звичайно, ми плануємо отримувати більше ракет, завдяки тому, що в нас будуть прямі контракти", – пояснив він.

Тому Україна намагається максимально законтрактувати і "зібрати" зі стоків PАC-2, PАC-3, а також створити власну антибалістику.

"Деталі, конкретні цифри не можу розкривати, щоб не давати нашому ворогу додаткову інформацію. Але скажу так, дуже важкий трек з максимальним залученням нашого президента, який також щодня робить певні дії для того, щоб у нас були додаткові ракети", - підсумував Федоров.

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