Критично важливі ракети Patriot надходять в Україну, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що потік ракет-перехоплювачів для систем Patriot зараз активно надходить в Україну для посилення ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Рютте заявив перед початком зустрічі очільників МЗС країн-учасниць альянсу 18 червня.

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"Критично важливий потік ракет для систем Patriot іде в Україну прямо зараз", - наголосив генсек.

Союзники координують допомогу

Він зазначив. що сторони обговорили те, як союзники можуть допомогти Україні отримати системи озброєння, системи ППО, щоб мати змогу продовжувати боротьбу, а також захищати міста, критично важливу інфраструктуру в Україні. Генсек НАТО запевнив, що дискусії з усіма союзниками щодо постачання ракет для систем, ракет-перехоплювачів Patriot тривають постійно, і подякував Сполученим Штатам за "продовження цього потоку життєво важливого обладнання в Україну" та іншої допомоги.

Рютте також подякував Трампу за те, що той знову розпочав діалог із ним, щоб завершити цю війну, і це був єдиний американський президент, який міг це зробити.

Щодо запитання про гроші ЄС для закупівлі необхідної Україні зброї, Рютте зазначив, що робить необхідне, щоб "переконатися, що ми отримаємо гроші, і на сьогодні ми в хорошому стані".

Контакти з Москвою

Генсек також прокоментував спроби ЄС налагодити контакт із Кремлем, але заперечив причетність до цього НАТО.

"Очевидно, в ЄС триває ця дискусія. Я повністю поважаю це, я розумію, чому вона триває, але це суто європейська дискусія, в яку НАТО не залучене. …Це суто європейська дискусія, і як представник НАТО я не повинен її коментувати", - резюмував Рютте.

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