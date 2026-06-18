Критически важные ракеты Patriot поступают в Украину, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время в Украину активно поступают ракеты-перехватчики для систем "Пэтриот" в целях укрепления ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Рютте заявил перед началом встречи глав МИД стран-участниц альянса 18 июня.

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"Критически важные поставки ракет для систем Patriot поступают в Украину прямо сейчас", — подчеркнул генсек.

Союзники координируют помощь

Он отметил, что стороны обсудили, как союзники могут помочь Украине получить системы вооружения, системы ПВО, чтобы иметь возможность продолжать борьбу, а также защищать города и критически важную инфраструктуру в Украине. Генеральный секретарь НАТО заверил, что обсуждения со всеми союзниками по поводу поставок ракет для систем Patriot и ракет-перехватчиков продолжаются постоянно, и поблагодарил Соединенные Штаты за "продолжение этого потока жизненно важного оборудования в Украину" и другую помощь.

Рютте также поблагодарил Трампа за то, что тот возобновил диалог с ним, чтобы положить конец этой войне, и отметил, что это был единственный американский президент, который мог это сделать.

Что касается вопроса о средствах ЕС на закупку необходимого Украине оружия, Рютте отметил, что делает все необходимое, чтобы "убедиться, что мы получим деньги, и на сегодняшний день у нас все в порядке".

Контакты с Москвой

Генеральный секретарь также прокомментировал попытки ЕС наладить контакт с Кремлем, но опроверг причастность к этому НАТО.

"Очевидно, в ЕС продолжается эта дискуссия. Я полностью уважаю это, я понимаю, почему она продолжается, но это сугубо европейская дискуссия, к которой НАТО не причастно. …Это сугубо европейская дискуссия, и как представитель НАТО я не должен ее комментировать", — резюмировал Рютте.

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