Союзники України не поспішають передавати ракети Patriot

Європейські союзники України не поспішають передавати додаткові ракети для систем протиповітряної оборони Patriot через побоювання, що це може послабити їхню власну безпеку.

За даними видання, Україна майже вичерпала запаси перехоплювачів PAC-3, які використовуються в системах Patriot. Лише невелика кількість ракет залишається розподіленою по різних регіонах країни.

Європа обережно ставиться до передачі ракет

Співрозмовники журналістів зазначають, що на початку року адміністрація США зверталася до кількох європейських країн із проханням передати Україні додаткові ракети. Однак частина союзників відмовилася через ризик зниження власного рівня обороноздатності.

Також повідомляється, що постачання в межах програми PURL не повністю покриває потреби України у сучасних засобах протиповітряної оборони.

Україна закликає до збільшення запасів ППО

Українська сторона неодноразово наголошувала на критичній потребі в ракетах для систем Patriot, особливо напередодні зимового періоду.

"Нам потрібно більше PAC-2 та PAC-3, щоб сформувати достатній запас на зиму", – заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У НАТО підтвердили, що саме в межах програми PURL Україна отримує основні постачання ракет для систем Patriot, а також боєприпаси для інших засобів ППО.

Водночас у Пентагоні заявили, що всі постачання проходять суворий контроль і відповідають законодавству та домовленостям із союзниками.

  • Раніше начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що системи Patriot в Україні фактично на "голодному пайку".

Наші партнери бояться всього на світі - давати нам далекобійну зброю, переходити червоний лінії, чіпати російські гроші, збивати дрони, бояться Трампа, бояться розвалу росії, програшу України і ще багато чого. Навіщо їм ті ракети до Петріот, якщо вони все рівно не будуть їх використовувати по ворогам, бо лячно?
Ну тогда какие же это союзники?!
Так європейців зєля залякав ,що рашка на них нападе ,тому вони і не передають ракети.
Немає в нас союзників - партнери
Партнери, то у Льоні Голубкова, а це-статісти...
Ситуативні
Тому шо вони не ідіоти, і перетворювати на руїни власні країни не збираються.
Нічого дивного-бо своя власна дупа дорожча...
Бажаю всім нашим облудним ,,союзничкам" і ,,партнерчикам" якомога скоріше використати ці запаси, коли рашка накриє їх своїм шахедно- ракетним тазом!!!
То не союзники , и никогда ими не были. Так, временно совпали интересы
