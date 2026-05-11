Союзники тормозят передачу ракет Patriot Украине

Европейские союзники Украины не спешат поставлять дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot из-за опасений, что это может ослабить их собственную безопасность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Washington Post.

По данным издания, Украина почти исчерпала запасы перехватчиков PAC-3, которые используются в системах Patriot. Лишь небольшое количество ракет остается распределенным по разным регионам страны.

Европа осторожно относится к передаче ракет

Собеседники журналистов отмечают, что в начале года администрация США обращалась к нескольким европейским странам с просьбой передать Украине дополнительные ракеты. Однако часть союзников отказалась из-за риска снижения собственного уровня обороноспособности.

Также сообщается, что поставки в рамках программы PURL не полностью покрывают потребности Украины в современных средствах противовоздушной обороны.

Украина призывает к увеличению запасов ПВО

Украинская сторона неоднократно подчеркивала острую необходимость в ракетах для систем Patriot, особенно в преддверии зимнего периода.

"Нам нужно больше PAC-2 и PAC-3, чтобы сформировать достаточный запас на зиму", — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В НАТО подтвердили, что именно в рамках программы PURL Украина получает основные поставки ракет для систем Patriot, а также боеприпасы для других средств ПВО.

В то же время в Пентагоне заявили, что все поставки проходят строгий контроль и соответствуют законодательству и договоренностям с союзниками.

  • Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что системы Patriot в Украине фактически находятся на "голодном пайке".

+9
Наші партнери бояться всього на світі - давати нам далекобійну зброю, переходити червоний лінії, чіпати російські гроші, збивати дрони, бояться Трампа, бояться розвалу росії, програшу України і ще багато чого. Навіщо їм ті ракети до Петріот, якщо вони все рівно не будуть їх використовувати по ворогам, бо лячно?
11.05.2026 21:41 Ответить
+6
Ну тогда какие же это союзники?!
11.05.2026 21:21 Ответить
+5
Партнери, то у Льоні Голубкова, а це-статісти...
11.05.2026 21:35 Ответить
Так європейців зєля залякав ,що рашка на них нападе ,тому вони і не передають ракети.
11.05.2026 21:24 Ответить
Немає в нас союзників - партнери
11.05.2026 21:26 Ответить
Ситуативні
11.05.2026 21:36 Ответить
Тому шо вони не ідіоти, і перетворювати на руїни власні країни не збираються.
11.05.2026 21:36 Ответить
Нічого дивного-бо своя власна дупа дорожча...
11.05.2026 21:39 Ответить
Бажаю всім нашим облудним ,,союзничкам" і ,,партнерчикам" якомога скоріше використати ці запаси, коли рашка накриє їх своїм шахедно- ракетним тазом!!!
11.05.2026 21:43 Ответить
То не союзники , и никогда ими не были. Так, временно совпали интересы
11.05.2026 22:55 Ответить
 
 