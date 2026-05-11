Союзники Украины не спешат передавать ракеты Patriot
Европейские союзники Украины не спешат поставлять дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot из-за опасений, что это может ослабить их собственную безопасность.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Washington Post.
По данным издания, Украина почти исчерпала запасы перехватчиков PAC-3, которые используются в системах Patriot. Лишь небольшое количество ракет остается распределенным по разным регионам страны.
Европа осторожно относится к передаче ракет
Собеседники журналистов отмечают, что в начале года администрация США обращалась к нескольким европейским странам с просьбой передать Украине дополнительные ракеты. Однако часть союзников отказалась из-за риска снижения собственного уровня обороноспособности.
Также сообщается, что поставки в рамках программы PURL не полностью покрывают потребности Украины в современных средствах противовоздушной обороны.
Украина призывает к увеличению запасов ПВО
Украинская сторона неоднократно подчеркивала острую необходимость в ракетах для систем Patriot, особенно в преддверии зимнего периода.
"Нам нужно больше PAC-2 и PAC-3, чтобы сформировать достаточный запас на зиму", — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В НАТО подтвердили, что именно в рамках программы PURL Украина получает основные поставки ракет для систем Patriot, а также боеприпасы для других средств ПВО.
В то же время в Пентагоне заявили, что все поставки проходят строгий контроль и соответствуют законодательству и договоренностям с союзниками.
- Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что системы Patriot в Украине фактически находятся на "голодном пайке".
