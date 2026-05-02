Украина меньше зависит от США, но проблема с ракетами Patriot остается критической, - Волкер

Украина существенно снизила зависимость от американского вооружения, однако поставки ракет для систем ПВО Patriot по-прежнему остаются одним из самых уязвимых элементов обороноспособности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бывший представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью Укринформу.

"Украина стала менее зависимой от американского оружия и боеприпасов, чем это было несколько лет назад. Примерно 60–70% оборонных потребностей Украины обеспечиваются собственным производством, а Европа компенсирует большую часть того, что ранее поставляли США. Что касается ракет для системы Patriot, то это как раз та сфера, которая действительно является проблемной для Украины, поскольку им нет полноценной замены", — отметил Волкер.

Он добавил, что США сейчас сосредотачивают часть своих ресурсов на других направлениях, в частности на обеспечении собственных сил в ключевых регионах, а также союзников на Ближнем Востоке, включая страны Персидского залива и Израиль.

Поэтому Украина получает меньшие объемы ракет для Patriot, чем требуется для полного покрытия потребностей.

"Это проблема, потому что это единственная система, которая действительно эффективна против баллистических ракет. Во всем остальном Украина может достаточно хорошо справляться самостоятельно и при поддержке Европы, но именно ракеты для систем Patriot являются критически необходимыми", — добавил Волкер.

Что предшествовало?

На днях начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что системы ПВО Patriot, эффективные против российских баллистических ракет, сегодня работают в условиях ограниченных запасов ракет.

