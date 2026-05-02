Украина меньше зависит от США, но проблема с ракетами Patriot остается критической, - Волкер

Украина существенно снизила зависимость от американского вооружения, однако поставки ракет для систем ПВО Patriot по-прежнему остаются одним из самых уязвимых элементов обороноспособности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бывший представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью Укринформу.

"Украина стала менее зависимой от американского оружия и боеприпасов, чем это было несколько лет назад. Примерно 60–70% оборонных потребностей Украины обеспечиваются собственным производством, а Европа компенсирует большую часть того, что ранее поставляли США. Что касается ракет для системы Patriot, то это как раз та сфера, которая действительно является проблемной для Украины, поскольку им нет полноценной замены", — отметил Волкер.

Он добавил, что США сейчас сосредотачивают часть своих ресурсов на других направлениях, в частности на обеспечении собственных сил в ключевых регионах, а также союзников на Ближнем Востоке, включая страны Персидского залива и Израиль.

Поэтому Украина получает меньшие объемы ракет для Patriot, чем требуется для полного покрытия потребностей.

"Это проблема, потому что это единственная система, которая действительно эффективна против баллистических ракет. Во всем остальном Украина может достаточно хорошо справляться самостоятельно и при поддержке Европы, но именно ракеты для систем Patriot являются критически необходимыми", — добавил Волкер.

Что предшествовало?

На днях начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что системы ПВО Patriot, эффективные против российских баллистических ракет, сегодня работают в условиях ограниченных запасов ракет.

Капітан очевидність.
02.05.2026 11:24
просто авторитетний політик і друг України серед республіканців.

а це в Америці зараз дорогого коштує !

показать весь комментарий
02.05.2026 11:42
"воєнщини"...

як кацапа не ховай, а все одно з мішка стирчить

показать весь комментарий
02.05.2026 11:44
прівєт Нарьян-Мару !
йди алєням хвости крутити, ранішню дойку пропустив!

"ваєнщина", твою кацапську дівізію !

показать весь комментарий
02.05.2026 11:55
Переживать нечего. FP быстро сделает "дешевый аналог", даже видео будет. Европа-шли миллиарды бочками...
02.05.2026 11:53
И что мы такое производим? Дроны из китайских запчастей. Что ещё. Ракеты для истребителей? Снаряды, ну это европейцы поставляют. Балистику? Ну скор будем да, сразу как все фламинго запустим. Хаймарсы мы тоже производим? Танки, бтры? Просто раньше нам это все поставляли, в том числе и США, а теперь не поставляют. Выкручивается дронами и мобилизацией. Вывод - закрыли проблему собственными силами на 70%. Железобетонная логика. Мастер класс по лапше.
02.05.2026 20:16
 
 