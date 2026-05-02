Україна менше залежить від США, але проблема з ракетами Patriot залишається критичною, - Волкер

Україна суттєво зменшила залежність від американського озброєння, однак постачання ракет до систем ППО Patriot досі залишається одним із найвразливіших елементів обороноздатності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це експредставник США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"Україна стала менш залежною від американської зброї та боєприпасів, ніж це було кілька років тому. Приблизно 60–70% оборонних потреб України забезпечуються власним виробництвом, а Європа компенсує більшу частину того, що раніше постачали США. Що стосується ракет для системи Patriot, то це якраз та сфера, яка справді є проблемною для України, оскільки їм немає повноцінної заміни", - зазначив Волкер.

Та додав, що США нині зосереджують частину своїх ресурсів на інших напрямках, зокрема на забезпеченні власних сил у ключових регіонах, а також союзників на Близькому Сході, включно з країнами Перської затоки та Ізраїлем.

Тому Україна отримує менші обсяги ракет для Patriot, ніж потрібно для повного покриття потреб.

"Це проблема, тому що це єдина система, яка дійсно ефективна проти балістичних ракет. В усьому іншому Україна може досить добре справлятися самостійно та за підтримки Європи, але саме ракети до систем Patriot є критично необхідними", - додав Волкер.

Що передувало?

Днями начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, системи ППО Patriot, які ефективні проти російських балістичних ракет, сьогодні працюють в умовах обмежених запасів ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні зараз більше потрібні ракети до системи Patriot, а не пускові установки, - Зеленський

Топ коментарі
Капітан очевидність.
02.05.2026 11:24 Відповісти
просто авторитетний політик і друг України серед республіканців.

а це в Америці зараз дорогого коштує !

02.05.2026 11:42 Відповісти
Переживать нечего. FP быстро сделает "дешевый аналог", даже видео будет. Европа-шли миллиарды бочками...
02.05.2026 11:53 Відповісти
"воєнщини"...

як кацапа не ховай, а все одно з мішка стирчить

показати весь коментар
02.05.2026 11:44 Відповісти
прівєт Нарьян-Мару !
йди алєням хвости крутити, ранішню дойку пропустив!

"ваєнщина", твою кацапську дівізію !

показати весь коментар
02.05.2026 11:55 Відповісти
И что мы такое производим? Дроны из китайских запчастей. Что ещё. Ракеты для истребителей? Снаряды, ну это европейцы поставляют. Балистику? Ну скор будем да, сразу как все фламинго запустим. Хаймарсы мы тоже производим? Танки, бтры? Просто раньше нам это все поставляли, в том числе и США, а теперь не поставляют. Выкручивается дронами и мобилизацией. Вывод - закрыли проблему собственными силами на 70%. Железобетонная логика. Мастер класс по лапше.
02.05.2026 20:16 Відповісти
 
 