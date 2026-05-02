Україна менше залежить від США, але проблема з ракетами Patriot залишається критичною, - Волкер

Україна суттєво зменшила залежність від американського озброєння, однак постачання ракет до систем ППО Patriot досі залишається одним із найвразливіших елементів обороноздатності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це експредставник США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю Укрінформу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Україна стала менш залежною від американської зброї та боєприпасів, ніж це було кілька років тому. Приблизно 60–70% оборонних потреб України забезпечуються власним виробництвом, а Європа компенсує більшу частину того, що раніше постачали США. Що стосується ракет для системи Patriot, то це якраз та сфера, яка справді є проблемною для України, оскільки їм немає повноцінної заміни", - зазначив Волкер.

Та додав, що США нині зосереджують частину своїх ресурсів на інших напрямках, зокрема на забезпеченні власних сил у ключових регіонах, а також союзників на Близькому Сході, включно з країнами Перської затоки та Ізраїлем.

Тому Україна отримує менші обсяги ракет для Patriot, ніж потрібно для повного покриття потреб.

"Це проблема, тому що це єдина система, яка дійсно ефективна проти балістичних ракет. В усьому іншому Україна може досить добре справлятися самостійно та за підтримки Європи, але саме ракети до систем Patriot є критично необхідними", - додав Волкер.

Що передувало?

Днями начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, системи ППО Patriot, які ефективні проти російських балістичних ракет, сьогодні працюють в умовах обмежених запасів ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні зараз більше потрібні ракети до системи Patriot, а не пускові установки, - Зеленський