Работаем над тем, чтобы напрямую заключить контракт на закупку PAC-3, чего до этого не было, - Федоров
Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров на пресс-конференции со своим шведским коллегой Полом Йонсоном, сообщает "Цензор.НЕТ " со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
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Украинская сторона работает над тем, чтобы напрямую заключить контракт на закупку антибаллистических ракет, заявил министр обороны Украины Михаил Федоров и выразил уверенность, что это удастся сделать в ближайшее время.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы напрямую заключить контракт на закупку PAC-3, чего до этого никогда не было. И я уверен: нам удастся это сделать в ближайшее время", - отметил он.
Кроме того, по словам Федорова, Украина продолжает получать от США ракеты, однако их недостаточно, чтобы полностью обеспечить украинскую систему противовоздушной обороны.
Министр добавил, что у Украины "есть конкретный план, как привлекать дополнительные ракеты и бороться за каждую ракету", а также у украинской стороны есть "некоторые неочевидные решения".
"Мы как раз вчера вместе с министром обороны Швеции и президентом обсуждали этот вопрос. У нас есть некоторые неочевидные решения, как это делать, как привлечь других партнеров, которые до этого никогда не предоставляли нам PAC-3. Мы над этим работаем круглосуточно. Наша задача - добиться, чтобы таких ракет было больше", - сказал Федоров.
Контракт с Германией
Министр обороны Украины также напомнил о контракте с Германией на поставку PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical) и PAC-3.
"Во-первых, мы заключили крупный контракт, благодаря Германии, на сотни этих ракет, поставки которых начнутся со следующего года. Но мы хотим уже сейчас взять у некоторых стран, так сказать, в долг эти ракеты, чтобы потом вернуть", - добавил он.
В то же время, отметил Федоров, работа по привлечению ракет из запасов стран Европейского Союза - "это очень сложная работа".
"Мы просто просили по одной, две, три ракеты у каждой страны. И, в конце концов, получили определенное количество, несколько десятков. Они помогли нам в феврале-марте отражать российские атаки. Мы продолжаем эту работу. Но, конечно, мы планируем получать больше ракет, благодаря тому, что у нас будут прямые контракты", - пояснил он.
Поэтому Украина пытается заключить как можно больше контрактов и "собрать" из запасов PAC-2, PAC-3, а также создать собственную противоракетную систему.
"Детали, конкретные цифры раскрывать не могу, чтобы не давать нашему врагу дополнительную информацию. Но скажу так: это очень сложный процесс с максимальным участием нашего президента, который также ежедневно предпринимает определенные шаги для того, чтобы у нас были дополнительные ракеты", – подытожил Федоров.
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