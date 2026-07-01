Україні потрібна "допомога наступного рівня", щоб запустити новий цикл військових інновацій, - Федоров

Для продовження зміни динаміки у війні проти РФ Україні потрібна додаткова оборонна допомога на мільярди.

Про це в інтерв'ю Politico заявив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Видання зазначає, що Україна просить союзників скористатися "швидкоплинним" вікном можливостей, зокрема профінансувати БпЛА, ракети та військові технології, що зможуть вивести Росію з рівноваги та поглибити нещодавні здобутки України на полі бою.

"Нам потрібна допомога наступного рівня, щоб мати змогу завершити роботу. Якщо у нас буде достатньо ресурсів, щоб запустити новий цикл військових інновацій, перш ніж Росія адаптується до поточного, ми отримаємо ще шість місяців", - сказав Федоров.

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За словами міністра, у війні технологій можна побачити, як швидко можна змінити хід подій.

"Все залежить від швидкості фінансування та наших дій", – сказав Федоров та додав, що "Україна захищає від росіян всю Європу".

Politico пише, що потреби України у військових витратах цього року становитимуть 136 мільярдів євро. З них покрити вона може лише 53 мільярди євро з власних ресурсів. Водночас нещодавно узгоджений кредит ЄС у 90 млрд обіцяє близько 28,3 мільярда євро військової допомоги вже цього року

Також є додаткові двосторонні пакети військової допомоги, а також програма PURL.

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Проте, за словами Федорова, цього все ще недостатньо. Країні потрібні ще мільярди цільової допомоги, "і вона нам потрібна вже завтра".

"Чим швидше партнери надсилатимуть військову допомогу, тим більше шансів, що ми зможемо вивільнити державні кошти для виплати нових окладів. Сьогодні українська армія є найбільш підготовленою в Європі. Де ще ви знайдете війська, здатні знищувати від 30 тис. до 35 тис. російських солдатів на місяць?" - наголосив міністр.

Ці військові модернізації мають одну мету - продемонструвати Путіну, що війну проти України неможливо виграти, зазначає Politico.

"Він має відчути, що ціна занадто висока, щоб її продовжувати", - підсумував Федоров.

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