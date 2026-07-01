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Новини Військова допомога Україні
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Україні потрібна "допомога наступного рівня", щоб запустити новий цикл військових інновацій, - Федоров

Федоров зробив заяву про потреби України на оборону

Для продовження зміни динаміки у війні проти РФ Україні потрібна додаткова оборонна допомога на мільярди.

Про це в інтерв'ю Politico заявив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Видання зазначає, що Україна просить союзників скористатися "швидкоплинним" вікном можливостей, зокрема профінансувати БпЛА, ракети та військові технології, що зможуть вивести Росію з рівноваги та поглибити нещодавні здобутки України на полі бою.

"Нам потрібна допомога наступного рівня, щоб мати змогу завершити роботу. Якщо у нас буде достатньо ресурсів, щоб запустити новий цикл військових інновацій, перш ніж Росія адаптується до поточного, ми отримаємо ще шість місяців", - сказав Федоров.

Читайте: Україна та Велика Британія працюють над фінансуванням оборони за рахунок активів РФ, - Федоров

За словами міністра, у війні технологій можна побачити, як швидко можна змінити хід подій.

"Все залежить від швидкості фінансування та наших дій", – сказав Федоров та додав, що "Україна захищає від росіян всю Європу".

Politico пише, що потреби України у військових витратах цього року становитимуть 136 мільярдів євро. З них покрити вона може лише 53 мільярди євро з власних ресурсів. Водночас нещодавно узгоджений кредит ЄС у 90 млрд обіцяє близько 28,3 мільярда євро військової допомоги вже цього року

Також є додаткові двосторонні пакети військової допомоги, а також програма PURL.

Також читайте: Міноборони запускає проєкт "Базовий рівень": підрозділи Сил оборони матимуть гарантований мінімум дронів

Проте, за словами Федорова, цього все ще недостатньо. Країні потрібні ще мільярди цільової допомоги, "і вона нам потрібна вже завтра".

"Чим швидше партнери надсилатимуть військову допомогу, тим більше шансів, що ми зможемо вивільнити державні кошти для виплати нових окладів. Сьогодні українська армія є найбільш підготовленою в Європі. Де ще ви знайдете війська, здатні знищувати від 30 тис. до 35 тис. російських солдатів на місяць?" - наголосив міністр.

Ці військові модернізації мають одну мету - продемонструвати Путіну, що війну проти України неможливо виграти, зазначає Politico.

"Він має відчути, що ціна занадто висока, щоб її продовжувати", - підсумував Федоров.

Читайте: Сирський запевнив, що між ним та Федоровим немає конфлікту: У кожного свої завдання

Автор: 

війна (1657) допомога (9264) Федоров Михайло (1163)
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Топ коментарі
+4
БАЛАБОЛ І ПІАРЩИК-------- меньше гучних заяв ,а більше результатів від МО Це твоя робота міністре---забезпечити ЗСУ зброєю і амуніцією,а твої публічні заяви--то просто---пусте БАЗІКАННЯ В МО--забрали 40 млд,а ти і слова не вимовив Ганьба тобі На озброєні крадуть,а волонтери копійки собірають Міліонні застави корупціонерам,а ти зними ходиш в обнімку
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01.07.2026 09:46 Відповісти
+3
Та ну нах? Грошей у СОУ вдосталь, інакше б ти не віддав би на zелений дерібан 40 мільярдів. Чи мабуть він натякає на повернення накрадених грошей друзяками Zе на кшталт Міндіча з Цукерманом?
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01.07.2026 09:45 Відповісти
+3
Війна нескінчена крутиться - шекелі нескінченно каламутяться ... але не у всіх, а тільки у СлугТогоНароду!
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01.07.2026 09:47 Відповісти

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