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Новини Співпраця України та Великої Британії
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Україна та Велика Британія працюють над фінансуванням оборони за рахунок активів РФ, - Федоров

Активи РФ на оборону України: що обговорюють із Великою Британією?

Україна звернулася до Великої Британії з проханням прискорити виділення коштів від заморожених російських активів на потреби Сил оборони.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Міністр зустрівся із Канцлеркою скарбниці Великої Британії Рейчел Рівз.

"Звернувся з проханням якнайшвидше розблокувати фінансування в межах програми ERA та спрямувати кошти від заморожених російських активів на потреби Сил оборони. Для нас є три незмінні пріоритети: ППО, далекобійні боєприпаси та українські дрони. Саме вони сьогодні мають отримувати першочергове фінансування від партнерів", - йдеться в повідомленні.

Також Федоров розповів Рівз про українську стратегію AIR–LAND–ECONOMY та реформу оборонних закупівель.

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"Україна переходить до відкритих конкурентних процедур, щоб ефективніше використовувати бюджетні кошти й спрямовувати більше фінансування на потреби Сил оборони.

Окрему увагу приділили підтримці української ППО. Балістичні ракети та керовані авіабомби залишаються одними з найбільших викликів для України, тому критично важливо продовжувати постачати ракети в межах ініціативи PURL.

Також зосередилися на посиленні санкцій проти росії. Один із напрямів — протидія її "тіньовому флоту", який допомагає обходити санкції та фінансувати війну", - зазначив очільник Міноборони України.

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Автор: 

Велика Британія (6004) Федоров Михайло (1159)
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