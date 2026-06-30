Україна та Велика Британія працюють над фінансуванням оборони за рахунок активів РФ, - Федоров
Україна звернулася до Великої Британії з проханням прискорити виділення коштів від заморожених російських активів на потреби Сил оборони.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Міністр зустрівся із Канцлеркою скарбниці Великої Британії Рейчел Рівз.
"Звернувся з проханням якнайшвидше розблокувати фінансування в межах програми ERA та спрямувати кошти від заморожених російських активів на потреби Сил оборони. Для нас є три незмінні пріоритети: ППО, далекобійні боєприпаси та українські дрони. Саме вони сьогодні мають отримувати першочергове фінансування від партнерів", - йдеться в повідомленні.
Також Федоров розповів Рівз про українську стратегію AIR–LAND–ECONOMY та реформу оборонних закупівель.
"Україна переходить до відкритих конкурентних процедур, щоб ефективніше використовувати бюджетні кошти й спрямовувати більше фінансування на потреби Сил оборони.
Окрему увагу приділили підтримці української ППО. Балістичні ракети та керовані авіабомби залишаються одними з найбільших викликів для України, тому критично важливо продовжувати постачати ракети в межах ініціативи PURL.
Також зосередилися на посиленні санкцій проти росії. Один із напрямів — протидія її "тіньовому флоту", який допомагає обходити санкції та фінансувати війну", - зазначив очільник Міноборони України.
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